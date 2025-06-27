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Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250627/novak-858967394.html
Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак
Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак - 27.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак
Предложение о запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, при этом кабмин думает... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:34+0300
2025-06-27T14:34+0300
энергетика
нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Предложение о запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, при этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября текущего года, сообщали РИА Новости в среду два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы РФ. "Я слышал такие идеи, но пока в правительстве нет официальных обращений", - ответил Новак на просьбу подтвердить информацию о возможном запрете на экспорт бензина для нефтяников. Однако вице-премьер уточнил, что в рабочей группе при правительстве идут обсуждения "о традиционном запрете, который для непроизводителей". "Да, планировали продлить его", - прокомментировал Новак вопрос о том, будет ли эмбарго на экспорт для непроизводителей продлено до октября. Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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нефть, россия, александр новак, еаэс
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, ЕАЭС
14:34 27.06.2025
 
Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак

Новак: предложение о запрете экспорта бензина для нефтяников пока не поступало

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк% Министр энергетики РФ Александр Новак
% Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Предложение о запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, при этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября текущего года, сообщали РИА Новости в среду два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы РФ.
"Я слышал такие идеи, но пока в правительстве нет официальных обращений", - ответил Новак на просьбу подтвердить информацию о возможном запрете на экспорт бензина для нефтяников.
Однако вице-премьер уточнил, что в рабочей группе при правительстве идут обсуждения "о традиционном запрете, который для непроизводителей".
"Да, планировали продлить его", - прокомментировал Новак вопрос о том, будет ли эмбарго на экспорт для непроизводителей продлено до октября.
Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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