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На сумском направлении обнаружили бойцов несуществующей бригады ВСУ
На сумском направлении обнаружили бойцов несуществующей бригады ВСУ - 28.06.2025, ПРАЙМ
На сумском направлении обнаружили бойцов несуществующей бригады ВСУ
Бойцы 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, обнаружены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T19:08+0300
2025-06-28T19:08+0300
2025-06-28T19:09+0300
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Бойцы 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, обнаружены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей "168-й бригаде", действующей на сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет", — заявил собеседник агентства. По его словам, вероятнее всего, речь идёт о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого батальона уже осуществляется переброска бойцов в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он. "Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей", — добавил источник. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.
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всу, сумы, бригада
Спецоперация на Украине, ВСУ, Сумы, бригада
На сумском направлении обнаружили бойцов несуществующей бригады ВСУ
РИА Новости: на сумском направлении обнаружили бойцов несуществующей бригады ВСУ
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Бойцы 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, обнаружены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей "168-й бригаде", действующей на сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет", — заявил собеседник агентства.
По его словам, вероятнее всего, речь идёт о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого батальона уже осуществляется переброска бойцов в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он.
"Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей", — добавил источник.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.
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