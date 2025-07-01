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Названы богатейшие бизнесмены России - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Названы богатейшие бизнесмены России
Названы богатейшие бизнесмены России - 01.07.2025, ПРАЙМ
Названы богатейшие бизнесмены России
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:11+0300
2025-07-01T08:11+0300
экономика
финансы
владимир потанин
норникель
лукойл
северсталь
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 июля составляет 316,74 миллиарда долларов. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда. Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, поднявшийся с пятого места, его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов. На четвертое место с третьего опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда. Пятое место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, чье состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,7 миллиарда. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 1,62 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,17 миллиарда долларов - до 16,4 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 555 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда. На девятое место с десятого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,91 миллиарда долларов, до 13,9 миллиарда. На десятое опустился совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,18 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.
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финансы, владимир потанин, норникель, лукойл, северсталь
Экономика, Финансы, Владимир Потанин, Норникель, Лукойл, Северсталь
08:11 01.07.2025
 
Названы богатейшие бизнесмены России

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $24,6 миллиарда

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 июля составляет 316,74 миллиарда долларов.
На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда. Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, поднявшийся с пятого места, его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов.
На четвертое место с третьего опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда. Пятое место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, чье состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,7 миллиарда.
На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 1,62 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда.
На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,17 миллиарда долларов - до 16,4 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 555 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда.
На девятое место с десятого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,91 миллиарда долларов, до 13,9 миллиарда. На десятое опустился совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,18 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.
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ЭкономикаФинансыВладимир ПотанинНорникельЛукойлСеверсталь
 
 
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