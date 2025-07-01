https://1prime.ru/20250701/bbi-859049487.html

Названы богатейшие бизнесмены России

Названы богатейшие бизнесмены России - 01.07.2025, ПРАЙМ

Названы богатейшие бизнесмены России

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:11+0300

2025-07-01T08:11+0300

2025-07-01T08:11+0300

экономика

финансы

владимир потанин

норникель

лукойл

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 июля составляет 316,74 миллиарда долларов. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 1,39 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда. Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, поднявшийся с пятого места, его капитал вырос на 1,48 миллиарда долларов, до 24,7 миллиарда долларов. На четвертое место с третьего опустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда. Пятое место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, чье состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,7 миллиарда. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 1,62 миллиарда долларов - до 21,8 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,17 миллиарда долларов - до 16,4 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 555 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда. На девятое место с десятого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние с начала года увеличилось на 2,91 миллиарда долларов, до 13,9 миллиарда. На десятое опустился совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,18 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.

https://1prime.ru/20250630/gref-859017675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, владимир потанин, норникель, лукойл, северсталь