https://1prime.ru/20250702/alikhanov-859095515.html

Сертификация винта и двигателя для самолета "Байкал" ожидается в 2025 году

Сертификация винта и двигателя для самолета "Байкал" ожидается в 2025 году - 02.07.2025, ПРАЙМ

Сертификация винта и двигателя для самолета "Байкал" ожидается в 2025 году

Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:13+0300

2025-07-02T12:13+0300

2025-07-02T12:13+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. "У нас продолжается работа по "Байкалу", по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В этом году эта работа - по сертификации винта и двигателя - должна быть завершена компанией УЗГА (Уральский завод гражданской авиации - ред.)", - сообщил Алиханов. Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой", в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.

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общество , екатеринбург, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, узга