https://1prime.ru/20250702/ator-859100302.html

АТОР: холодное лето не привело к ажиотажному спросу россиян на туры к морю

АТОР: холодное лето не привело к ажиотажному спросу россиян на туры к морю - 02.07.2025, ПРАЙМ

АТОР: холодное лето не привело к ажиотажному спросу россиян на туры к морю

Россияне соскучились по лету, но ажиотажного спроса на спонтанные поездки на теплые моря нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:46+0300

2025-07-02T13:46+0300

2025-07-02T13:46+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россияне соскучились по лету, но ажиотажного спроса на спонтанные поездки на теплые моря нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вторник, 1 июля, в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса. В конце июня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что июль в Москве не будет знойным, днем ожидается до плюс 20 - плюс 25 градусов, вероятны кратковременные всплески тепла до плюс 28 градусов. "Россияне соскучились по лету. Однако на продажах туров в "последнюю минуту" на направления, где гарантированно жарко и солнечно, погодный фактор практически не повлиял. Ажиотажного спроса на спонтанные поездки к теплым морям нет", - сообщили в ассоциации. Холодный июнь добавил к сезонным продажам туров максимум 1–3%, констатируют эксперты. Основная причина нежелания туристов "все бросить и умчаться к теплому морю" – заблаговременное планирование отпусков и покупка тура на этапе раннего бронирования. "Большая часть туристов планирует отпуск заранее – эта тенденция проявилась в зимнем сезоне и сохраняется сейчас. В 2025 году лишь 9% туристов бронировали туры с глубиной до шести дней. В аналогичный период 2024 года доля бронирований "в последнюю минуту" составляла 12%", – привели в сообщении слова представителя туроператора Fun&Sun. При этом в ITM Group обращают внимание и на потребительские привычки туристов. "Несмотря на холодную погоду, в начале лета путешественники проявляют меньшую склонность к спонтанным поездкам, но уже ближе к августу часть из них будет готова к быстрому принятию решений и бронированию туров за несколько дней до вылета", - сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора.

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общество , атор, fun&sun