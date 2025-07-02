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Отечественные авто с пробегом стали доступнее для россиян

Отечественные авто с пробегом стали доступнее для россиян - 02.07.2025, ПРАЙМ

Отечественные авто с пробегом стали доступнее для россиян

Сервис Авто.ру и платформа hh.ru представили свежие данные Индекса доступности автомобилей (Индекс ДА). По итогам первого полугодия 2025 года россиянам стало... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:00+0300

2025-07-02T07:00+0300

2025-07-02T07:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру и платформа hh.ru представили свежие данные Индекса доступности автомобилей (Индекс ДА). По итогам первого полугодия 2025 года россиянам стало немного проще накопить на подержанную Lada Vesta благодаря снижению её средней стоимости на 3,5%. Показатель для Hyundai Solaris с пробегом остался без изменений: для его покупки по-прежнему требуется более 17 медианных зарплат.Индекс ДА показывает соотношение средней цены автомобиля-маркера к зарплате: для его вычисления используются средние цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Чем показатель ниже, тем доступнее автомобиль.По данным сервисов, если в декабре среднестатистический житель России мог приобрести Lada Vesta за 14,7 медианных зарплат, то к маю Индекс ДА снизился до 14,1 зарплаты.На иностранный автомобиль-маркер Hyundai Solaris в январе требовалось 18,2 медианные зарплаты. К апрелю-маю значение вернулось к значению декабря — 17,2 зарплат.Такие результаты Индекса ДА обусловлены в первую очередь снижением стоимости на Lada Vesta с пробегом. В мае 2025 года средняя цена по России составила 1 060 347 рублей — это на 3,5% ниже, чем в декабре 2024 года. Стоимость Hyundai Solaris практически не изменилась и составила 1 291 167 рублей.При этом, за полгода уровень заработной платы практически не изменился: по данным hh.ru, в мае 2025 года он составил 75 000,00 рублей, что равно значению декабря.По итогам полугодия Lada Vesta была доступнее всего для жителей Центрального (12,5 медианных зарплат), Северо-Западного (13,2), Дальневосточного (13,6) и Уральского (15) федеральных округов. Дольше других потребуется копить жителям Сибирского (15,5), Приволжского (15,7) Южного (16,9) и Северо-Кавказского (17,8) федеральных округов.Похожая картина и в случае с Hyundai Solaris: быстрее всего на него накопят жители Центрального (14,2 медианные зарплаты), Дальневосточного (14,8), Северо-Западного (15,1) и Уральского (18,1). Больше времени потребуется жителям Сибирского (18,7), Приволжского (18,7), Южного (20,3) и Северо-Кавказского (22,8) федеральных округов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто, россия