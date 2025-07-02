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"АвтоВАЗ" сообщил о рекордных продажах автомобилей Xcite в июне

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордных продажах автомобилей Xcite в июне - 02.07.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордных продажах автомобилей Xcite в июне

Продажи автомобилей российской марки Xcite в июне текущего года стали рекордными за все время присутствия на рынке РФ, они составили 1,6 тысячи единиц, сообщила | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:40+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей российской марки Xcite в июне текущего года стали рекордными за все время присутствия на рынке РФ, они составили 1,6 тысячи единиц, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "В июне 2025 года через дилерскую сеть Lada было реализовано рекордное количество автомобилей Xcite за все время присутствия бренда на российском рынке. За месяц продано 1 618 автомобилей", - говорится в сообщении. Большая часть от всего объема продаж пришлась на модель X-Cross 7 - 1,3 тысячи штук. Модель X-Cross 8 была реализована в количестве 311 единиц. Всего же с момента запуска продаж бренда в России в 2024 году продано 9,5 тысяч автомобилей Xcite. В "АвтоВАЗе" напомнили, что бренд Xcite был создан в прошлом году партнером компании ООО "Автозавод Санкт-Петербург", где осенью текущего года начнется выпуск автомобилей Lada Iskra. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ. "Тесное взаимодействие с ООО "Автозавод Санкт-Петербург" и рост продаж позволяют уверенно говорить: история Xcite в России только начинается, и мы готовы поддерживать развитие этого перспективного бренда", - приводятся в сообщении слова вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

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общество , рф, автоваз, авто