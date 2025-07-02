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Цена бензина Аи-95 на бирже поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну
Цена бензина Аи-95 на бирже поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну - 02.07.2025, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-95 на бирже поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России в среду поднялась на 1,73% - до 70 152 рублей за тонну,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:18+0300
2025-07-02T15:18+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России в среду поднялась на 1,73% - до 70 152 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена на этот товар поднималась выше 70 тысяч рублей за тонну в сентябре 2024 года. Марка Аи-92 также подорожала в среду - на 1,2%, до 64 802 рублей за тонну. За июнь обе марки прибавили в цене почти 12%. В то же время дизельное топливо по итогам торговой сессии подешевело на 0,66% - до 56 504 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 2,72% - до 15 931 рубля за тонну. Тонна мазута подорожала на 1,56%, до 21 088 рублей, авиакеросина - на 0,41%, до 69 951 рубля. В России сформирован профицитный баланс нефтепродуктов для обеспечения экономики, включая аграрный сектор, сообщили во вторник в Минэнерго РФ. Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, сообщал в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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общество , александр новак, еаэс
Энергетика, Общество , Александр Новак, ЕАЭС
Цена бензина Аи-95 на бирже поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже поднялась на 1,73%
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России в среду поднялась на 1,73% - до 70 152 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена на этот товар поднималась выше 70 тысяч рублей за тонну в сентябре 2024 года. Марка Аи-92 также подорожала в среду - на 1,2%, до 64 802 рублей за тонну.
За июнь обе марки прибавили в цене почти 12%.
В то же время дизельное топливо по итогам торговой сессии подешевело на 0,66% - до 56 504 рублей за тонну.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 2,72% - до 15 931 рубля за тонну. Тонна мазута подорожала на 1,56%, до 21 088 рублей, авиакеросина - на 0,41%, до 69 951 рубля.
В России сформирован профицитный баланс нефтепродуктов для обеспечения экономики, включая аграрный сектор, сообщили во вторник в Минэнерго РФ.
Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, сообщал в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Кабмин не получал предложений о запрете экспорта бензина, заявил Новак