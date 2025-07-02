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Бензин в России за неделю подорожал на 0,2%

Бензин в России за неделю подорожал на 0,2% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Бензин в России за неделю подорожал на 0,2%

Средняя розничная цена бензина в России с 23 по 30 июня выросла на 0,2%, или на 12 копеек - до 60,25 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T19:13+0300

2025-07-02T19:13+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 23 по 30 июня выросла на 0,2%, или на 12 копеек - до 60,25 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,49 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,22%, или на 13 копеек - до 60,13 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,44 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,21% - до 57,04 рубля за литр, Аи-95 - на 0,17%, до 62,28 рубля, Аи-98 - на 0,12%, до 84,42 рубля. Общая инфляция в стране с 24 по 30 июня составила 0,07%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 69 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Татарстане - на 1%. Подешевел бензин в Сахалинской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,1% и 0,3% соответственно. В России сформирован профицитный баланс нефтепродуктов для обеспечения экономики, включая аграрный сектор, сообщило во вторник Минэнерго РФ. Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, говорил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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общество , рф, татарстан, москва, александр новак, росстат, еаэс