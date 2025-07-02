https://1prime.ru/20250702/dnr-859093555.html

В ДНР ожидают увеличения урожая на 40%

В ДНР ожидают увеличения урожая на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ

В ДНР ожидают увеличения урожая на 40%

В ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%, в сравнении с прошлым годом, заявил РИА Новости зампред правительства - министр сельского хозяйства, пищевой... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:33+0300

2025-07-02T11:33+0300

2025-07-02T11:33+0300

экономика

общество

днр

урожай

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75195/17/751951737_0:142:2562:1583_1920x0_80_0_0_b3259a1aa375770190c0e281ab83bc2e.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - ПРАЙМ. В ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%, в сравнении с прошлым годом, заявил РИА Новости зампред правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко. "Плановые цифры, которые мы ожидаем собрать, — порядка 670 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и порядка 255 тысяч тонн технических и пропашных культур… В прошлом году сложились крайне тяжелые агроклиматические условия, которые сопровождались безвозвратными заморозками на всей территории Южного федерального округа, включая воссоединенные регионы России. Для сравнения, мы собрали около 470 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур", — сказал Крамаренко. Ранее в республике заявили о начале уборочной кампании 2025 года, в рамках которой планируют собрать культуры на территории 398 тысяч гектаров и задействовать около 5 тысяч единиц сельхозтехники.

https://1prime.ru/20250610/zerno-858366609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , днр, урожай