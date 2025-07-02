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В ДНР ожидают увеличения урожая на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В ДНР ожидают увеличения урожая на 40%
В ДНР ожидают увеличения урожая на 40% - 02.07.2025, ПРАЙМ
В ДНР ожидают увеличения урожая на 40%
В ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%, в сравнении с прошлым годом, заявил РИА Новости зампред правительства - министр сельского хозяйства, пищевой... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:33+0300
2025-07-02T11:33+0300
экономика
общество
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урожай
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ДОНЕЦК, 2 июл - ПРАЙМ. В ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%, в сравнении с прошлым годом, заявил РИА Новости зампред правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко. "Плановые цифры, которые мы ожидаем собрать, — порядка 670 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и порядка 255 тысяч тонн технических и пропашных культур… В прошлом году сложились крайне тяжелые агроклиматические условия, которые сопровождались безвозвратными заморозками на всей территории Южного федерального округа, включая воссоединенные регионы России. Для сравнения, мы собрали около 470 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур", — сказал Крамаренко. Ранее в республике заявили о начале уборочной кампании 2025 года, в рамках которой планируют собрать культуры на территории 398 тысяч гектаров и задействовать около 5 тысяч единиц сельхозтехники.
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общество , днр, урожай
Экономика, Общество , ДНР, урожай
11:33 02.07.2025
 
В ДНР ожидают увеличения урожая на 40%

Крамаренко: в ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%

Зерно
Зерно
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ДОНЕЦК, 2 июл - ПРАЙМ. В ДНР ожидают увеличения урожая более, чем на 40%, в сравнении с прошлым годом, заявил РИА Новости зампред правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко.
"Плановые цифры, которые мы ожидаем собрать, — порядка 670 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и порядка 255 тысяч тонн технических и пропашных культур… В прошлом году сложились крайне тяжелые агроклиматические условия, которые сопровождались безвозвратными заморозками на всей территории Южного федерального округа, включая воссоединенные регионы России. Для сравнения, мы собрали около 470 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур", — сказал Крамаренко.
Ранее в республике заявили о начале уборочной кампании 2025 года, в рамках которой планируют собрать культуры на территории 398 тысяч гектаров и задействовать около 5 тысяч единиц сельхозтехники.
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