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СФ ратифицировал соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг в ЕАЭС
СФ ратифицировал соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг в ЕАЭС - 02.07.2025, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг в ЕАЭС
Совфед ратифицировал соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:56+0300
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2025-07-02T10:56+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Совфед ратифицировал соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашение, подписанное в Алма-Ате 31 января 2025 года, создает основы для формирования общего биржевого пространства ЕАЭС. Оно позволит эмитентам из стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги и торговать ими на биржах других стран союза на условиях не менее благоприятных, чем для внутренних эмитентов. Однако, как отмечается в заключении международного комитета Совфеда, в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии пока не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации документа. Реализация соглашения будет способствовать укреплению торгового и инвестиционного сотрудничества государств-членов союза, защите прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также в целом углублению интеграции финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, подчеркивают сенаторы. Как уточнял ранее замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, соглашение создает упрощенный доступ ценных бумаг на финансовые рынки стран ЕАЭС, таким образом продолжая интеграцию финансовых рынков и финансовой инфраструктуры стран союза. Эмитент для получения трансграничного допуска должен отвечать ряду условий. Его ценные бумаги должны быть зарегистрированы (или получить идентификационный номер) в стране регистрации эмитента и включены в список высшей категории на бирже этой страны. Также эмитент должен соблюдать как требования законодательства страны, где он зарегистрирован, так и требования к организации размещения (обращения) ценных бумаг в других странах ЕАЭС. При этом не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска или другие документы в стране, где осуществляется допуск. Эмитенты, получившие трансграничный допуск, должны соблюдать требования о противодействии инсайдерской информации и манипулированию рынком, установленные как страной регистрации эмитента, так и странами регистрации бирж, предоставивших допуск. Соглашение также устанавливает требования к уполномоченным органам государств ЕАЭС о содействии биржам в предоставлении трансграничного допуска, единые подходы к процедуре получения допуска и к раскрытию информации эмитентом. Уполномоченные органы могут проводить совместные проверки и обмениваться финансовой информацией. Соглашение вступит в силу после выполнения странами-участницами необходимых внутригосударственных процедур.
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Экономика, АЛМА-АТА, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, Совфед
СФ ратифицировал соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг в ЕАЭС
Совфед ратифицировал соглашение о трансграничном допуске к размещению ценных бумаг в ЕАЭС
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Совфед ратифицировал соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соглашение, подписанное в Алма-Ате 31 января 2025 года, создает основы для формирования общего биржевого пространства ЕАЭС. Оно позволит эмитентам из стран ЕАЭС размещать свои ценные бумаги и торговать ими на биржах других стран союза на условиях не менее благоприятных, чем для внутренних эмитентов. Однако, как отмечается в заключении международного комитета Совфеда, в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии пока не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации документа.
Реализация соглашения будет способствовать укреплению торгового и инвестиционного сотрудничества государств-членов союза, защите прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также в целом углублению интеграции финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, подчеркивают сенаторы.
Как уточнял ранее замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, соглашение создает упрощенный доступ ценных бумаг на финансовые рынки стран ЕАЭС, таким образом продолжая интеграцию финансовых рынков и финансовой инфраструктуры стран союза.
Эмитент для получения трансграничного допуска должен отвечать ряду условий. Его ценные бумаги должны быть зарегистрированы (или получить идентификационный номер) в стране регистрации эмитента и включены в список высшей категории на бирже этой страны. Также эмитент должен соблюдать как требования законодательства страны, где он зарегистрирован, так и требования к организации размещения (обращения) ценных бумаг в других странах ЕАЭС.
При этом не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска или другие документы в стране, где осуществляется допуск.
Эмитенты, получившие трансграничный допуск, должны соблюдать требования о противодействии инсайдерской информации и манипулированию рынком, установленные как страной регистрации эмитента, так и странами регистрации бирж, предоставивших допуск.
Соглашение также устанавливает требования к уполномоченным органам государств ЕАЭС о содействии биржам в предоставлении трансграничного допуска, единые подходы к процедуре получения допуска и к раскрытию информации эмитентом. Уполномоченные органы могут проводить совместные проверки и обмениваться финансовой информацией.
Соглашение вступит в силу после выполнения странами-участницами необходимых внутригосударственных процедур.
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС