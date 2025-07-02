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ФБР выбрало новое место для своей штаб-квартиры в Вашингтоне - 02.07.2025, ПРАЙМ
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ФБР выбрало новое место для своей штаб-квартиры в Вашингтоне
ФБР выбрало новое место для своей штаб-квартиры в Вашингтоне - 02.07.2025, ПРАЙМ
ФБР выбрало новое место для своей штаб-квартиры в Вашингтоне
ФБР после почти 20 лет поисков выбрало новое место для размещения своей штаб-квартиры в Вашингтоне, теперь оно будет находиться в здании, где ранее размещалось... | 02.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. ФБР после почти 20 лет поисков выбрало новое место для размещения своей штаб-квартиры в Вашингтоне, теперь оно будет находиться в здании, где ранее размещалось Агентство США по международному развитию (USAID). "ФБР и Администрация общих служб США 1 июля объявили о выборе комплекса имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве нового места для штаб-квартиры бюро. Это объявление последовало после почти двух десятилетий попыток найти необходимое пространство, которое бы отвечало требованиям", - говорится в пресс-релизе ведомства. Как отмечается в заявлении, директор бюро Кэш Патель назвал это "историческим моментом". А комиссар Администрации общих служб Майкл Питерс заявил, что этот переезд не только "обеспечивает первоклассное место для государственных служащих ФБР, но и экономит американцам миллиарды долларов на новом строительстве". Газета New York Times отмечает, ранее из этого здания съехало USAID.
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вашингтон, сша, колумбия, дональд трамп, марко рубио, usaid, new york times
ВАШИНГТОН, США, КОЛУМБИЯ, Дональд Трамп, Марко Рубио, USAID, New York Times
10:43 02.07.2025
 
ФБР выбрало новое место для своей штаб-квартиры в Вашингтоне

Штаб-квартира ФБР переедет в здание, которое занимало USAID

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. ФБР после почти 20 лет поисков выбрало новое место для размещения своей штаб-квартиры в Вашингтоне, теперь оно будет находиться в здании, где ранее размещалось Агентство США по международному развитию (USAID).
"ФБР и Администрация общих служб США 1 июля объявили о выборе комплекса имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве нового места для штаб-квартиры бюро. Это объявление последовало после почти двух десятилетий попыток найти необходимое пространство, которое бы отвечало требованиям", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как отмечается в заявлении, директор бюро Кэш Патель назвал это "историческим моментом". А комиссар Администрации общих служб Майкл Питерс заявил, что этот переезд не только "обеспечивает первоклассное место для государственных служащих ФБР, но и экономит американцам миллиарды долларов на новом строительстве".
Газета New York Times отмечает, ранее из этого здания съехало USAID.
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ВАШИНГТОНСШАКОЛУМБИЯДональд ТрампМарко РубиоUSAIDNew York Times
 
 
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