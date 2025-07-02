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В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто
В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением унифицировать подход к... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T18:04+0300
2025-07-02T18:04+0300
2025-07-02T18:04+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением унифицировать подход к гарантийному обслуживанию автомобилей, в частности, внедрить стандарт минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на российском рынке, - не менее пяти лет или 100 000 километров пробега. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали Антон Ткачев и Ярослав Самылин. "Прошу вас рассмотреть возможность проработки следующих мер: инициировать обсуждение с представителями автопроизводителей и дилерского сообщества вопроса о внедрении рекомендованного стандарта минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на территории Российской Федерации, - не менее 5 лет или 100 000 километров пробега", - сказано в письме. В документе депутаты отметили, что в условиях роста доли китайских автопроизводителей на российском рынке всё более актуальным становится вопрос качества продукции и уровня послепродажного обслуживания. Одним из ключевых конкурентных преимуществ брендов из КНР, по их словам, как правило, является расширенная гарантия на автомобили - до пяти лет или 100 000 километров пробега, что соответствует лучшим международным практикам и формирует доверие у потребителей. В то же время на российском рынке сохраняется ситуация, при которой часть автомобилей, в том числе локализованных, поставляется с базовой гарантией три года или 100 000 километров, а на некоторые модели гарантийные обязательства формально не соответствуют заявленному сроку службы узлов и агрегатов. Это, по мнению депутатов, снижает привлекательность продукции в глазах покупателей, увеличивает риски постгарантийных затрат и в целом влияет на восприятие качества отечественного автопрома. В связи с этим предлагается оценить целесообразность введения стимулирующих мер (налоговых, регуляторных, маркетинговых) для автопроизводителей, добровольно предоставляющих расширенные гарантии на выпускаемые и импортируемые автомобили. Также предлагается организовать публичное обсуждение с участием потребительских и экспертных организаций по выработке единого подхода к минимальным гарантийным обязательствам, включая особенности их распространения на силовые агрегаты, электронику и элементы безопасности и провести сравнительный анализ гарантийных условий, действующих у ведущих мировых автопроизводителей (включая бренды из КНР: Haval, Chery, Geely, Exeed и другие), и представить итоги в рамках отраслевого доклада о развитии послепродажного обслуживания в России.
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мировая экономика, китай, антон алиханов, haval, chery, geely, авто
Мировая экономика, КИТАЙ, Антон Алиханов, Haval, Chery, Geely, Авто
В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто
Депутаты предложили унифицировать подход к гарантийному обслуживанию автомобилей
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением унифицировать подход к гарантийному обслуживанию автомобилей, в частности, внедрить стандарт минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на российском рынке, - не менее пяти лет или 100 000 километров пробега. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали Антон Ткачев и Ярослав Самылин.
"Прошу вас рассмотреть возможность проработки следующих мер: инициировать обсуждение с представителями автопроизводителей и дилерского сообщества вопроса о внедрении рекомендованного стандарта минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на территории Российской Федерации, - не менее 5 лет или 100 000 километров пробега", - сказано в письме.
В документе депутаты отметили, что в условиях роста доли китайских автопроизводителей на российском рынке всё более актуальным становится вопрос качества продукции и уровня послепродажного обслуживания. Одним из ключевых конкурентных преимуществ брендов из КНР, по их словам, как правило, является расширенная гарантия на автомобили - до пяти лет или 100 000 километров пробега, что соответствует лучшим международным практикам и формирует доверие у потребителей.
В то же время на российском рынке сохраняется ситуация, при которой часть автомобилей, в том числе локализованных, поставляется с базовой гарантией три года или 100 000 километров, а на некоторые модели гарантийные обязательства формально не соответствуют заявленному сроку службы узлов и агрегатов. Это, по мнению депутатов, снижает привлекательность продукции в глазах покупателей, увеличивает риски постгарантийных затрат и в целом влияет на восприятие качества отечественного автопрома.
В связи с этим предлагается оценить целесообразность введения стимулирующих мер (налоговых, регуляторных, маркетинговых) для автопроизводителей, добровольно предоставляющих расширенные гарантии на выпускаемые и импортируемые автомобили.
Также предлагается организовать публичное обсуждение с участием потребительских и экспертных организаций по выработке единого подхода к минимальным гарантийным обязательствам, включая особенности их распространения на силовые агрегаты, электронику и элементы безопасности и провести сравнительный анализ гарантийных условий, действующих у ведущих мировых автопроизводителей (включая бренды из КНР: Haval, Chery, Geely, Exeed и другие), и представить итоги в рамках отраслевого доклада о развитии послепродажного обслуживания в России.
Автовладельцев предупредили, что в первую очередь ломается у китайских авто