https://1prime.ru/20250702/garantiya-859114813.html

В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто

В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили унифицировать параметры гарантийного обслуживания авто

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением унифицировать подход к... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T18:04+0300

2025-07-02T18:04+0300

2025-07-02T18:04+0300

мировая экономика

китай

антон алиханов

haval

chery

geely

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82469/26/824692621_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_3af04d85cf605ac46c8faa631eccf268.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением унифицировать подход к гарантийному обслуживанию автомобилей, в частности, внедрить стандарт минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на российском рынке, - не менее пяти лет или 100 000 километров пробега. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали Антон Ткачев и Ярослав Самылин. "Прошу вас рассмотреть возможность проработки следующих мер: инициировать обсуждение с представителями автопроизводителей и дилерского сообщества вопроса о внедрении рекомендованного стандарта минимального гарантийного срока на автомобили, реализуемые на территории Российской Федерации, - не менее 5 лет или 100 000 километров пробега", - сказано в письме. В документе депутаты отметили, что в условиях роста доли китайских автопроизводителей на российском рынке всё более актуальным становится вопрос качества продукции и уровня послепродажного обслуживания. Одним из ключевых конкурентных преимуществ брендов из КНР, по их словам, как правило, является расширенная гарантия на автомобили - до пяти лет или 100 000 километров пробега, что соответствует лучшим международным практикам и формирует доверие у потребителей. В то же время на российском рынке сохраняется ситуация, при которой часть автомобилей, в том числе локализованных, поставляется с базовой гарантией три года или 100 000 километров, а на некоторые модели гарантийные обязательства формально не соответствуют заявленному сроку службы узлов и агрегатов. Это, по мнению депутатов, снижает привлекательность продукции в глазах покупателей, увеличивает риски постгарантийных затрат и в целом влияет на восприятие качества отечественного автопрома. В связи с этим предлагается оценить целесообразность введения стимулирующих мер (налоговых, регуляторных, маркетинговых) для автопроизводителей, добровольно предоставляющих расширенные гарантии на выпускаемые и импортируемые автомобили. Также предлагается организовать публичное обсуждение с участием потребительских и экспертных организаций по выработке единого подхода к минимальным гарантийным обязательствам, включая особенности их распространения на силовые агрегаты, электронику и элементы безопасности и провести сравнительный анализ гарантийных условий, действующих у ведущих мировых автопроизводителей (включая бренды из КНР: Haval, Chery, Geely, Exeed и другие), и представить итоги в рамках отраслевого доклада о развитии послепродажного обслуживания в России.

https://1prime.ru/20250219/avto-854994378.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, антон алиханов, haval, chery, geely, авто