https://1prime.ru/20250702/kriterii-859082009.html
Названы критерии конкурса "Интервидение"
Названы критерии конкурса "Интервидение" - 02.07.2025, ПРАЙМ
Названы критерии конкурса "Интервидение"
Участником международного музыкального конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет, имеющая максимальный охват в стране, конкурсная | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T03:10+0300
2025-07-02T03:10+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Участником международного музыкального конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет, имеющая максимальный охват в стране, конкурсная песня должна соответствовать традиционным общечеловеческим и семейным ценностям, а победитель получит приз в 30 миллионов рублей, следует из положения конкурса, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Участник должен соответствовать следующим критериям (все критерии носят рекомендательный характер): национальная звезда, возраст не менее 16 лет, должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности (широкая узнаваемость среди всех слоев населения, приветствуется международный уровень популярности)", - говорится в документе.
Потенциальный участник конкурса должен иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий, а также активно участвовать в тв-концертах, иметь актуальные ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube. При этом на сцене должно быть не более шести человек.
Главные цели конкурса "Интервидение" - знакомство с культурными традициями и достижениями стран-участниц, создание условий для реализации творческих способностей на международной музыкальной арене, продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этических и религиозных традиции народов мира, а также расширение отношений между странами путем диалога культур и популяризация национальных музыкальных традиций в странах мира.
Среди ценностей конкурса выделены: уважение к национальной идентичности, укрепление межнациональных связей, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, а также поддержка талантов.
Минимальное количество стран-участниц для проведения конкурса составляет 16, причем это должны быть страны, преимущественно входящие в состав объединений БРИКС, ЕАЭС, СНГ, а также страны Азии, Африки и Латинской Америки. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются.
Конкурсная песня должна тематически соответствовать ценностям конкурса, причем необязательно композиция должна быть написана специально для "Интервидения" - это может быть и популярная песня, выпущенная не позднее года до проведения конкурса. Каждая страна-участница определяет песню самостоятельно.
Согласно правилам конкурса, организаторы и место проведения "Интервидения" могут меняться каждый год. Так, как ранее заявлял РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой, второй конкурс "Интервидение" может пройти в Китае.
Порядок выступления участников в финале конкурса определяется организатором с помощью жеребьевки. Важно, что в финале все музыканты будут выступать вживую, концерт будет транслироваться в прямом эфире.
"Победителю конкурса назначено денежное вознаграждение в размере 30 миллионов рублей. Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем", - добавляется в положении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
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ПРАЙМ
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общество , рф, москва, азия, владимир путин, youtube, еаэс, снг
Общество , РФ, МОСКВА, АЗИЯ, Владимир Путин, YouTube, ЕАЭС, СНГ
Названы критерии конкурса "Интервидение"
Победителем конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Участником международного музыкального конкурса "Интервидение" может стать национальная звезда не младше 16 лет, имеющая максимальный охват в стране, конкурсная песня должна соответствовать традиционным общечеловеческим и семейным ценностям, а победитель получит приз в 30 миллионов рублей, следует из положения конкурса, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Участник должен соответствовать следующим критериям (все критерии носят рекомендательный характер): национальная звезда, возраст не менее 16 лет, должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности (широкая узнаваемость среди всех слоев населения, приветствуется международный уровень популярности)", - говорится в документе.
Потенциальный участник конкурса должен иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий, а также активно участвовать в тв-концертах, иметь актуальные ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube. При этом на сцене должно быть не более шести человек.
Главные цели конкурса "Интервидение" - знакомство с культурными традициями и достижениями стран-участниц, создание условий для реализации творческих способностей на международной музыкальной арене, продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этических и религиозных традиции народов мира, а также расширение отношений между странами путем диалога культур и популяризация национальных музыкальных традиций в странах мира.
Среди ценностей конкурса выделены: уважение к национальной идентичности, укрепление межнациональных связей, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, а также поддержка талантов.
Минимальное количество стран-участниц для проведения конкурса составляет 16, причем это должны быть страны, преимущественно входящие в состав объединений БРИКС, ЕАЭС, СНГ, а также страны Азии, Африки и Латинской Америки. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются.
Конкурсная песня должна тематически соответствовать ценностям конкурса, причем необязательно композиция должна быть написана специально для "Интервидения" - это может быть и популярная песня, выпущенная не позднее года до проведения конкурса. Каждая страна-участница определяет песню самостоятельно.
Согласно правилам конкурса, организаторы и место проведения "Интервидения" могут меняться каждый год. Так, как ранее заявлял РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой, второй конкурс "Интервидение" может пройти в Китае.
Порядок выступления участников в финале конкурса определяется организатором с помощью жеребьевки. Важно, что в финале все музыканты будут выступать вживую, концерт будет транслироваться в прямом эфире.
"Победителю конкурса назначено денежное вознаграждение в размере 30 миллионов рублей. Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем", - добавляется в положении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.