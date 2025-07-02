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Минпромторг увеличит скидки по программам поддержки спроса на авто

Минпромторг увеличит скидки по программам поддержки спроса на авто - 02.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг увеличит скидки по программам поддержки спроса на авто

Минпромторг России для предотвращения значительного снижения продаж новых автомобилей по итогам текущего года планирует увеличивать скидки в рамках программ... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:29+0300

2025-07-02T11:29+0300

2025-07-02T11:29+0300

экономика

общество

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антон алиханов

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минпромторг

совет федерации

авто

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг России для предотвращения значительного снижения продаж новых автомобилей по итогам текущего года планирует увеличивать скидки в рамках программ поддержки спроса в автопроме, а также восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - рассказал Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ сообщил, что власти после третьего квартала рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. По его словам, обсуждаются разные варианты мер поддержки автопрома: с одной стороны, поддержка самих автопроизводителей, с другой - мотивация потребителей приобретать автомобиль. В июне замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщал о реализации более 60 тысяч автомобилей в России в январе-мае по программам льготного кредитования и лизинга, объем скидок составил более 18 миллиардов рублей. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.

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общество , рф, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, совет федерации, авто