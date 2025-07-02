https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859095997.html

Первые пять самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора"

Первые пять самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" - 02.07.2025, ПРАЙМ

Первые пять самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора"

Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:22+0300

2025-07-02T12:22+0300

2025-07-02T12:23+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Гендиректор разработчика и производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в конце мая говорил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора" и предварительные договоренности с "КрасАвиа" и "Аэросервисом". "В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании "Аврора". Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал", - сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету "Байкал". Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году. Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой, в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета двигателем и воздушным винтом российского производства. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.

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общество , екатеринбург, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, узга