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Нефть дорожает на ожиданиях повышения спроса на рынке сырья - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает на ожиданиях повышения спроса на рынке сырья
Нефть дорожает на ожиданиях повышения спроса на рынке сырья - 02.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях повышения спроса на рынке сырья
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на фоне ожиданий роста спроса на сырьевом рынке вследствие ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов и... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:11+0300
2025-07-02T08:11+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на фоне ожиданий роста спроса на сырьевом рынке вследствие ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,12%, до 67,19 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,09%, до 65,51 доллара. По мнению аналитиков, ослабление американской валюты оказывает поддержку ценам на нефть и ведет к повышению спроса на сырье со стороны трейдеров, расплачивающихся в других мировых валютах. Кроме того, эксперты считают, что снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки может повлечь за собой повышение экономической активности на рынке "черного золота". "Пока геополитика остается в стороне, фьючерсы на нефть, скорее всего, будут торговаться в более узком диапазоне на этой неделе, поскольку глобальные экономические проблемы сохраняются, а ослабление доллара является единственным исключением, способным продлить тенденцию к росту", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nov Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
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сша, торги, рынок, нефть
Энергетика, США, Торги, Рынок, Нефть
08:11 02.07.2025
 
Нефть дорожает на ожиданиях повышения спроса на рынке сырья

Цена нефти марки Brent поднялась выше 67 долларов за баррель на ожиданиях роста спроса

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на фоне ожиданий роста спроса на сырьевом рынке вследствие ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,12%, до 67,19 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,09%, до 65,51 доллара.
По мнению аналитиков, ослабление американской валюты оказывает поддержку ценам на нефть и ведет к повышению спроса на сырье со стороны трейдеров, расплачивающихся в других мировых валютах. Кроме того, эксперты считают, что снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой ставки может повлечь за собой повышение экономической активности на рынке "черного золота".
"Пока геополитика остается в стороне, фьючерсы на нефть, скорее всего, будут торговаться в более узком диапазоне на этой неделе, поскольку глобальные экономические проблемы сохраняются, а ослабление доллара является единственным исключением, способным продлить тенденцию к росту", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nov Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
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