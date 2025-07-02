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Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть Brent в ближайшее время
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть Brent в ближайшее время - 02.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть Brent в ближайшее время
Цены на нефть марки Brent в ближайшее время будут колебаться у 64-66 долларов за баррель, ключевыми драйверами останутся статистика по коммерческим запасам в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent в ближайшее время будут колебаться у 64-66 долларов за баррель, ключевыми драйверами останутся статистика по коммерческим запасам в США, сигналы от ОПЕК+ и общая динамика мирового спроса, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. "В обозримой перспективе Brent может колебаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель. Ключевыми драйверами останутся статистика по запасам, сигналы от ОПЕК+ и общая динамика мирового спроса. При сохранении умеренного роста в США и стабильной ситуации на Ближнем Востоке котировки могут плавно укрепляться, но без четких признаков дефицита к ралли рынок пока не готов", - сказал он. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 15.48 мск повышались на 0,86%, до 67,69 доллара за баррель. По словам эксперта, поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения запасов в США и падение курса доллара, что делает нефть более привлекательной для держателей других валют. Участники рынка параллельно учитывают в ценах сигналы о возможном пересмотре параметров сделки ОПЕК+ в сторону более осторожного увеличения добычи во втором полугодии. "Несмотря на текущий рост, фундаментальные факторы остаются сдержанными. Данные по промышленной активности в Китае и странах ОЭСР указывают на слабость спроса", - пояснил Зевакин. Кроме того, добавил он, на прошлой неделе, по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в США умеренно выросли, теперь рынок ожидает подтверждения этой тенденции в официальной статистике минэнерго. При этом предложения на рынке достаточно, чтобы компенсировать локальные сбои или рост спроса в отдельных регионах.
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общество , сша, ближний восток, китай, опек, ук альфа-капитал, оэср, нефть
Энергетика, Общество , США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, ОПЕК, УК Альфа-Капитал, ОЭСР, Нефть
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть Brent в ближайшее время
Эксперт Зевакин: цены на нефть Brent будут колебаться у 64-66 долларов за баррель
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent в ближайшее время будут колебаться у 64-66 долларов за баррель, ключевыми драйверами останутся статистика по коммерческим запасам в США, сигналы от ОПЕК+ и общая динамика мирового спроса, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
"В обозримой перспективе Brent может колебаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель. Ключевыми драйверами останутся статистика по запасам, сигналы от ОПЕК+ и общая динамика мирового спроса. При сохранении умеренного роста в США и стабильной ситуации на Ближнем Востоке котировки могут плавно укрепляться, но без четких признаков дефицита к ралли рынок пока не готов", - сказал он.
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 15.48 мск повышались на 0,86%, до 67,69 доллара за баррель.
По словам эксперта, поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения запасов в США и падение курса доллара, что делает нефть более привлекательной для держателей других валют. Участники рынка параллельно учитывают в ценах сигналы о возможном пересмотре параметров сделки ОПЕК+ в сторону более осторожного увеличения добычи во втором полугодии.
"Несмотря на текущий рост, фундаментальные факторы остаются сдержанными. Данные по промышленной активности в Китае и странах ОЭСР указывают на слабость спроса", - пояснил Зевакин.
Кроме того, добавил он, на прошлой неделе, по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в США умеренно выросли, теперь рынок ожидает подтверждения этой тенденции в официальной статистике минэнерго. При этом предложения на рынке достаточно, чтобы компенсировать локальные сбои или рост спроса в отдельных регионах.
Стоимость нефти растет примерно на 1,5%