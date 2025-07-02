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Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США
Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США - 02.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США
Мировые цены на нефть в среду вечером по-прежнему растут после публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:59+0300
2025-07-02T17:59+0300
энергетика
сша
нефть
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером по-прежнему растут после публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,48% - до 67,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 65,67 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 27 июня неожиданно выросли - до 419 миллионов баррелей, сообщило ранее в среду минэнерго страны. При этом запасы бензина увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 232,1 миллиона, вместо ожидавшегося снижения. Запасы дистиллятов в то же время снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 103,6 миллиона. Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю символически снизилась – на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,433 миллиона баррелей в сутки.
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сша, нефть
Энергетика, США, Нефть
17:59 02.07.2025
 
Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США

Нефть марки Brent подорожала на 0,48% на статистике по запасам сырья в США

нефтекачалки
нефтекачалки
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером по-прежнему растут после публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,48% - до 67,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 65,67 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 27 июня неожиданно выросли - до 419 миллионов баррелей, сообщило ранее в среду минэнерго страны.
При этом запасы бензина увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 232,1 миллиона, вместо ожидавшегося снижения. Запасы дистиллятов в то же время снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 103,6 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю символически снизилась – на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,433 миллиона баррелей в сутки.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли
17:53
 
ЭнергетикаСШАНефть
 
 
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