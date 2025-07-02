https://1prime.ru/20250702/neft--859114531.html

Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США

Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США - 02.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в среду вечером по-прежнему растут после публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:59+0300

2025-07-02T17:59+0300

2025-07-02T17:59+0300

энергетика

сша

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером по-прежнему растут после публикации статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,48% - до 67,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 65,67 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 27 июня неожиданно выросли - до 419 миллионов баррелей, сообщило ранее в среду минэнерго страны. При этом запасы бензина увеличились на 4,2 миллиона баррелей, до 232,1 миллиона, вместо ожидавшегося снижения. Запасы дистиллятов в то же время снизились больше ожиданий - на 1,7 миллиона баррелей, до 103,6 миллиона. Кроме того, добыча нефти в стране за предыдущую неделю символически снизилась – на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,433 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250702/neft-859114362.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть