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Совфед ратифицировал протокол о беспошлинных поставках нефти в Казахстан
Совфед ратифицировал протокол о беспошлинных поставках нефти в Казахстан - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед ратифицировал протокол о беспошлинных поставках нефти в Казахстан
Сенаторы ратифицировали Протокол, предусматривающий возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:47+0300
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2025-07-02T10:53+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали Протокол, предусматривающий возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России. Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Документом предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран. Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран. Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом).
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Энергетика, КАЗАХСТАН, Астана, Совфед, Нефть, РОССИЯ
Совфед ратифицировал протокол о беспошлинных поставках нефти в Казахстан
Совфед ратифицировал соглашение с Казахстаном о беспошлинных поставках нефти из России
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали Протокол, предусматривающий возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России.
Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года. Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие.
Документом предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран.
Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран.
Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования (за исключением поставок трубопроводным транспортом).
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