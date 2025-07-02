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"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому - 02.07.2025, ПРАЙМ
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"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому
"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому
Владимиру Зеленскому еще не поздно понять, что время на стороне России, а конфликт - это не сериал, и выбрать мирное урегулирование, а не продолжение боевых... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T23:36+0300
2025-07-02T23:36+0300
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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому еще не поздно понять, что время на стороне России, а конфликт - это не сериал, и выбрать мирное урегулирование, а не продолжение боевых действий в условиях, когда Европа выдыхается, а США сокращают поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад ездил в Киев, дискутировал с Зеленским о прекращении огня и мире и "предупреждал его, что время не на стороне" Украины. "Президент Зеленский тогда нас не послушал. Он с уверенностью человека-сцены выступал за продолжение войны. Война так и продолжается с тех пор, Европа выдыхается, а поставки американского оружия сокращаются", - сказал Орбан. Премьер Венгрии отметил, что конфликт на Украине - "это не театр и не киносериал". "Венгрия осталась на стороне мира. Президенту Зеленскому еще не поздно присоединиться", - написал Орбан в соцсетях. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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украина, европа, рф, владимир зеленский, виктор орбан, владимир мединский, ес, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, РФ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Владимир Мединский, ЕС, НАТО
23:36 02.07.2025
 
"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому

Орбан: Зеленскому еще не поздно выбрать мирное урегулирование

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому еще не поздно понять, что время на стороне России, а конфликт - это не сериал, и выбрать мирное урегулирование, а не продолжение боевых действий в условиях, когда Европа выдыхается, а США сокращают поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад ездил в Киев, дискутировал с Зеленским о прекращении огня и мире и "предупреждал его, что время не на стороне" Украины.
"Президент Зеленский тогда нас не послушал. Он с уверенностью человека-сцены выступал за продолжение войны. Война так и продолжается с тех пор, Европа выдыхается, а поставки американского оружия сокращаются", - сказал Орбан.
Премьер Венгрии отметил, что конфликт на Украине - "это не театр и не киносериал".
"Венгрия осталась на стороне мира. Президенту Зеленскому еще не поздно присоединиться", - написал Орбан в соцсетях.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАРФВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир МединскийЕСНАТО
 
 
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