https://1prime.ru/20250702/orban-859120030.html

"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому

"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Пока не стало поздно". Орбан дал совет Зеленскому

Владимиру Зеленскому еще не поздно понять, что время на стороне России, а конфликт - это не сериал, и выбрать мирное урегулирование, а не продолжение боевых... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T23:36+0300

2025-07-02T23:36+0300

2025-07-02T23:36+0300

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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому еще не поздно понять, что время на стороне России, а конфликт - это не сериал, и выбрать мирное урегулирование, а не продолжение боевых действий в условиях, когда Европа выдыхается, а США сокращают поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад ездил в Киев, дискутировал с Зеленским о прекращении огня и мире и "предупреждал его, что время не на стороне" Украины. "Президент Зеленский тогда нас не послушал. Он с уверенностью человека-сцены выступал за продолжение войны. Война так и продолжается с тех пор, Европа выдыхается, а поставки американского оружия сокращаются", - сказал Орбан. Премьер Венгрии отметил, что конфликт на Украине - "это не театр и не киносериал". "Венгрия осталась на стороне мира. Президенту Зеленскому еще не поздно присоединиться", - написал Орбан в соцсетях. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250627/orban-858956020.html

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украина, европа, рф, владимир зеленский, виктор орбан, владимир мединский, ес, нато