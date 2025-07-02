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Путин обсудил с правительством поддержку бойцов СВО и их родных - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Путин обсудил с правительством поддержку бойцов СВО и их родных
Путин обсудил с правительством поддержку бойцов СВО и их родных - 02.07.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с правительством поддержку бойцов СВО и их родных
Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил с замминистра обороны Анной Цивилевой вопросы поддержки бойцов СВО и их родных. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T19:53+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил с замминистра обороны Анной Цивилевой вопросы поддержки бойцов СВО и их родных.Президент попросил доложить о социальном обеспечении военных, получивших травму во время спецоперации, но оставшихся на службе.Как напомнила Цивилева, сейчас за поддержку ветеранов СВО, получивших инвалидность и уволенных с военной службы, отвечает фонд "Защитники Отечества". Он обеспечивает средствами реабилитации, протезами, дома адаптируются под индивидуальные потребности, предоставляются автомобили с ручным управлением."Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур — участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", — сказала замминистра обороны.Также она предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих, предоставив им право поступать в высшие и средние учебные заведения по отдельной квоте.Путин, в свою очередь, попросил правительство проработать этот вопрос.
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общество , рф, владимир путин
Спецоперация на Украине, Общество , РФ, Владимир Путин
19:53 02.07.2025 (обновлено: 20:41 02.07.2025)
 
Путин обсудил с правительством поддержку бойцов СВО и их родных

Путин попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о соцобеспечении бойцов СВО

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризыв в России
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил с замминистра обороны Анной Цивилевой вопросы поддержки бойцов СВО и их родных.
Президент попросил доложить о социальном обеспечении военных, получивших травму во время спецоперации, но оставшихся на службе.
Как напомнила Цивилева, сейчас за поддержку ветеранов СВО, получивших инвалидность и уволенных с военной службы, отвечает фонд "Защитники Отечества". Он обеспечивает средствами реабилитации, протезами, дома адаптируются под индивидуальные потребности, предоставляются автомобили с ручным управлением.
"Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур — участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", — сказала замминистра обороны.
Также она предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих, предоставив им право поступать в высшие и средние учебные заведения по отдельной квоте.
Путин, в свою очередь, попросил правительство проработать этот вопрос.
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