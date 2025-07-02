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Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim
Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim - 02.07.2025, ПРАЙМ
Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim
Посольство не получало обращений от россиян по проблемам с платежной системой Letim в Турции, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре. | 02.07.2025, ПРАЙМ
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АНКАРА, 2 июл - ПРАЙМ. Посольство не получало обращений от россиян по проблемам с платежной системой Letim в Турции, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре. Во вторник Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что система Letim в Турции стала недоступна для россиян. Пользователи из РФ якобы жалуются на сбои в работе приложений и банкоматов. В свою очередь в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили РИА Новости, что приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет. "Обращений по этому вопросу не поступало", - заявили РИА Новости в посольстве.
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турция, анкара, рф, атор
ТУРЦИЯ, Анкара, РФ, АТОР
10:13 02.07.2025
 
Посольство не получало обращений от россиян по платежной системе Letim

Посольство России в Турции не получало обращений по проблемам с системой Letim

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АНКАРА, 2 июл - ПРАЙМ. Посольство не получало обращений от россиян по проблемам с платежной системой Letim в Турции, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре.
Во вторник Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что система Letim в Турции стала недоступна для россиян. Пользователи из РФ якобы жалуются на сбои в работе приложений и банкоматов. В свою очередь в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили РИА Новости, что приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет.
"Обращений по этому вопросу не поступало", - заявили РИА Новости в посольстве.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
АТОР рассказала о работе приложения Letim в Турции
Вчера, 15:26
 
ТУРЦИЯАнкараРФАТОР
 
 
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