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Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии
Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии - 02.07.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии
Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии, включив туда, в частности, проекты по строительству школ и благоустройству... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:20+0300
2025-07-02T10:20+0300
экономика
общество
северная осетия
владикавказ
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии, включив туда, в частности, проекты по строительству школ и благоустройству мемориального кладбища "Город ангелов" и продлив период реализации мероприятий до 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина. "В перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии включены новые проекты, а период реализации мероприятий продлён до 2028 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что перечень дополнился проектами по строительству социальных объектов. Речь идёт о строительстве школы на 500 мест для жителей новых микрорайонов Владикавказа и школы на 200 мест в селе Чермен в Пригородном районе. Также в перечень включены работы по сохранению объекта культурного наследия – реконструкция башенного комплекса в селе Лисри Алагирского района и по благоустройству территории Бесланского мемориального кладбища "Город ангелов". Завершённые мероприятия из новой версии перечня исключены. Кроме того, актуализированы сроки и объёмы финансирования проектов. Перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии был утверждён правительством в 2017 году по поручению президента. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещал Северную Осетию с рабочей поездкой. Председатель правительства почтил память жертв теракта 2004 года на мемориальном кладбище в Беслане, побеседовал с главой региона, а также побывал на североосетинском агропромышленном предприятии "Казачий хутор", в детской музыкальной школе и Доме детского творчества.
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северная осетия
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общество , северная осетия, владикавказ, рф, михаил мишустин
Экономика, Общество , Северная Осетия, Владикавказ, РФ, Михаил Мишустин
10:20 02.07.2025
 
Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии

Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии до 2028 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк" Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Правительство расширило перечень мероприятий по развитию Северной Осетии, включив туда, в частности, проекты по строительству школ и благоустройству мемориального кладбища "Город ангелов" и продлив период реализации мероприятий до 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"В перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии включены новые проекты, а период реализации мероприятий продлён до 2028 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перечень дополнился проектами по строительству социальных объектов. Речь идёт о строительстве школы на 500 мест для жителей новых микрорайонов Владикавказа и школы на 200 мест в селе Чермен в Пригородном районе.
Также в перечень включены работы по сохранению объекта культурного наследия – реконструкция башенного комплекса в селе Лисри Алагирского района и по благоустройству территории Бесланского мемориального кладбища "Город ангелов".
Завершённые мероприятия из новой версии перечня исключены. Кроме того, актуализированы сроки и объёмы финансирования проектов.
Перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии был утверждён правительством в 2017 году по поручению президента.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещал Северную Осетию с рабочей поездкой. Председатель правительства почтил память жертв теракта 2004 года на мемориальном кладбище в Беслане, побеседовал с главой региона, а также побывал на североосетинском агропромышленном предприятии "Казачий хутор", в детской музыкальной школе и Доме детского творчества.
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