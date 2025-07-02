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В Приморье частично обрушился мост через реку Малиновка

В Приморье частично обрушился мост через реку Малиновка - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье частично обрушился мост через реку Малиновка

Мост через реку Малиновка на третьем километре дороги Ракитное – Марьевка в Дальнереченском округе Приморья частично обрушился, сообщает министерство транспорта | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T03:34+0300

2025-07-02T03:34+0300

2025-07-02T03:34+0300

общество

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - ПРАЙМ. Мост через реку Малиновка на третьем километре дороги Ракитное – Марьевка в Дальнереченском округе Приморья частично обрушился, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства края. "Для восстановления проезда по частично обрушенному мосту через реку Малиновка на третьем километре дороги Ракитное – Марьевка в Дальнереченском округе будет рассмотрена возможность использования металлических пролетов САРМ с учетом состояния береговых опор", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ближайшее время специалисты Примавтодора установят предупреждающие знаки и блоки. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья просит быть осторожными при проезде участка. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе моста.

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общество , приморье