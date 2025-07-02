https://1prime.ru/20250702/primore-859082620.html

В Приморье сотрудникам медучреждений грозит до десяти лет тюрьмы

В Приморье сотрудникам медучреждений грозит до десяти лет тюрьмы - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье сотрудникам медучреждений грозит до десяти лет тюрьмы

Добавлены подробности (6 абзац) | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T05:07+0300

2025-07-02T05:07+0300

2025-07-02T05:07+0300

общество

приморский край

приморье

рф

умвд

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859082620.jpg?1751422071

Добавлены подробности (6 абзац) ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - ПРАЙМ. Сотрудники медучреждений Надеждинского района, которым удалось незаконно получить от государства 46 миллионов рублей, предстанут перед судом, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "В Приморье полиция вскрыла противоправную схему незаконного обогащения сотрудников медучреждения. За четыре года злоумышленникам удалось незаконно получить от государства 46 миллионов рублей… Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении. Установлено, что 64-летняя женщина из Надеждинского района создала схему для незаконного обогащения и привлекла к ней еще семерых сотрудников учреждения. На банковские счета участников схемы поступали средства в виде завышенной заработной платы без оснований. Участники преступной схемы систематически снимали деньги со своих банковских счетов. Часть средств присваивалась, а другая часть передавалась главному бухгалтеру для личного пользования. Фигуранты уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) были уволены из медучреждения. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом. Как сообщил источник РИА Новости, фигуранты уголовного дела являются бывшими сотрудниками Надеждинской центральной районной больницы. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по адресам проживания и работы подозреваемых, произведены изъятия различных предметов и документации, проведены допросы свидетелей и фигурантов дела, а также организованы очные ставки. Изъята электронная техника - ноутбуки и смартфоны, на которые впоследствии был наложен арест, а также банковские карты, использовавшиеся для незаконного получения денежных средств. Сообщается, что ранее противоправная деятельность главного бухгалтера медицинского учреждения была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению преступления. Решения суда подсудимые будут ждать, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

приморский край

приморье

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , приморский край, приморье, рф, умвд, мвд