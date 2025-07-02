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Путин обсудит развитие опорной сети аэропортов

Путин обсудит развитие опорной сети аэропортов - 02.07.2025, ПРАЙМ

Путин обсудит развитие опорной сети аэропортов

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие опорной сети аэропортов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T00:18+0300

2025-07-02T00:18+0300

2025-07-02T00:18+0300

общество

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владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие опорной сети аэропортов. Как сообщила пресс-служба Кремля, на совещании с докладом выступит министр транспорта РФ Роман Старовойт. Также будут рассмотрены текущие вопросы. АЭРОПОРТЫ РОССИИ Развитие авиационных пассажирских перевозок - одно из приоритетных направлений работы в РФ. Путин отмечал, что необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы. В декабре 2024 года на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры глава государства подчеркивал, что в этой сфере, безусловно, еще очень много работы. В этом контексте Путин перечислил конкретные задачи, которые стоят перед правительством в этом направлении: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, что больше трети аэропортовой сети России. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года, подчеркивал президент. Кроме того, в ходе рабочей поездки в Мурманск глава государства обратил внимание на аэропорты Крайнего Севера. Путин подчеркивал, что они нуждаются в обновлении, особенно малые. Президент отмечал, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок. По итогам поездки президент дал ряд поручений, касающихся реконструкции и строительства аэропортов региона. Так, глава государства поручил возвести новый аэропорт в Диксоне в 2027-2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр. Также было поручено реконструировать аэропорт в Нарьян-Маре, завершив соответствующие работы в 2030 году, к этому же сроку надо провести реконструкцию аэропорта Воркуты. О важности развития авиасообщения внутри страны говорил и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр подчеркивал, что власти активно ведут реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети, строят новые объекты. Хорошо оборудованные, удобные воздушные гавани, как отмечал премьер-министр, необходимы для усиления связанности территорий России, повышения доступности перелетов для граждан и развития экономики субъектов федерации. Кроме того, он сообщал, что россияне стали чаще ездить по стране, в том числе в качестве туристов. В этом контексте глава кабмина обращал внимание на условия в аэропортах, поскольку именно там путешественники начинают знакомство и с городом, и с регионом, и со страной, куда они приезжают. "Важно, чтобы это были современные комплексы, с удобными сервисами, логистикой, комфортными залами ожидания, возможностями быстро получить багаж. Все это надо предусматривать при проектировании таких объектов", - говорил Мишустин. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Работа над тем, чтобы сделать поездки по стране комфортными, ведется в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система". В нем отдельный федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" направлен на строительство и реконструкцию аэропортов по всей стране. Новый федеральный проект стартовал в 2025 году, он продлится до 2030 года. На реализацию проекта выделены бюджетные средства в размере 366 миллиардов рублей. Для выполнения запланированных объемов строительства и реконструкции инфраструктуры планируется привлечение порядка 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме. Помимо этого, Минтранс РФ предложил с 1 сентября 2025 года ввести инфраструктурный сбор для авиакомпаний для финансирования обновления аэропортовой инфраструктуры в России. В России на 1 октября 2024 года было 228 аэропортов, к 2030 году их должно стать 242. Инфраструктура 131 аэродрома требует мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Также к 2030 году планируется выполнить капитальный ремонт не менее 53 аэродромов и модернизировать аэродромную инфраструктуру в не менее чем 75 аэропортах. Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропортах Петропавловска-Камчатского, Кирова, Усть-Неры завершены в 2024 году. Также в прошлом году введены взлетно-посадочные полосы в аэропортах Томска и Кемерово. Кроме того, за счет внебюджетных средств были построены и введены в эксплуатацию семь аэровокзальных комплексов в Томске, Магадане, Улан-Удэ, Чебоксарах, Воронеже, Ставрополе, Хабаровске. В 2025 году планируется завершить в полном объеме работы по реконструкции аэродромов в Томске и Братске, а также первый этап модернизации аэропорта в Архангельске. С начала года уже введены три новых терминала в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском. В текущем году планируются к вводу в эксплуатацию комплексы аэропортов Благовещенска, Барнаула и Оренбурга.

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общество , рф, томск, мурманск, владимир путин, михаил мишустин, роман старовойт