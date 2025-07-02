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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии - 02.07.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:18+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.
Ранее лидеры виделись на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске в Белоруссии.
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИРГИЗИЮ
Двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, сообщил Путин во время встречи с Жапаровым в Казани в феврале 2024 года. Президент тогда подчеркнул, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии. По данным на тот период, 35% прямых иностранных инвестиций в республику составили российские капиталовложения.
Жапаров в свою очередь сообщал, что вопросы развития торгово-экономических и инвестиционных связей с Россией для его государства играют ключевую роль. Во время российско-киргизских переговоров в октябре 2023 года президент республики сказал Путину, что Бишкек нацелен на наращивание двустороннего товарооборота.
Также российский лидер выражал благодарность киргизской стороне за внимание, которое уделяется в республике развитию русского языка. В 2023 году Путин и Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в них будет проходить на русском языке.
ОРДЕН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Жапаров внес личный вклад в развитие отношений России и Киргизии, отмечал Путин. Во время визита в Бишкек в 2023 году президент РФ вручил своему коллеге государственную награду РФ – орден Почета.
В ходе церемонии Путин рассказал, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре в значительной степени стало возможным благодаря активной позиции Жапарова. Также президент Киргизии является убежденным сторонником поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, отмечал президент РФ.
ПУТИНА ЖДУТ НА САММИТЕ В КИРГИЗИИ
В преддверии своего рабочего визита в Москву Жапаров в Киргизии провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе их беседы было отмечено, что активные и доверительные российско-киргизские политические контакты, прежде всего на высшем уровне, имеют важнейшее значение, сообщали в МИД РФ.
Лавров и Жапаров обменялись мнениями по текущей международной обстановке и позитивно оценили динамику сотрудничества России и Киргизии как на двусторонней основе, так и в совместных интеграционных объединениях.
Кроме того, Лавров провел встречу с главой киргизского МИД Жээнбеком Кулубаевым. По ее итогам Кулубаев сообщил, что Киргизия ожидает участия Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью.
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общество , киргизия, рф, бишкек, владимир путин, сергей лавров, садыр жапаров, мид, мид рф
Общество , КИРГИЗИЯ, РФ, Бишкек, Владимир Путин, Сергей Лавров, Садыр Жапаров, МИД, МИД РФ
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.
Ранее лидеры виделись на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске в Белоруссии.
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИРГИЗИЮ
Двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, сообщил Путин во время встречи с Жапаровым в Казани в феврале 2024 года. Президент тогда подчеркнул, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии. По данным на тот период, 35% прямых иностранных инвестиций в республику составили российские капиталовложения.
Жапаров в свою очередь сообщал, что вопросы развития торгово-экономических и инвестиционных связей с Россией для его государства играют ключевую роль. Во время российско-киргизских переговоров в октябре 2023 года президент республики сказал Путину, что Бишкек нацелен на наращивание двустороннего товарооборота.
Также российский лидер выражал благодарность киргизской стороне за внимание, которое уделяется в республике развитию русского языка. В 2023 году Путин и Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в них будет проходить на русском языке.
Жапаров внес личный вклад в развитие отношений России и Киргизии, отмечал Путин. Во время визита в Бишкек в 2023 году президент РФ вручил своему коллеге государственную награду РФ – орден Почета.
В ходе церемонии Путин рассказал, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре в значительной степени стало возможным благодаря активной позиции Жапарова. Также президент Киргизии является убежденным сторонником поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, отмечал президент РФ.
ПУТИНА ЖДУТ НА САММИТЕ В КИРГИЗИИ
В преддверии своего рабочего визита в Москву Жапаров в Киргизии провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе их беседы было отмечено, что активные и доверительные российско-киргизские политические контакты, прежде всего на высшем уровне, имеют важнейшее значение, сообщали в МИД РФ.
Лавров и Жапаров обменялись мнениями по текущей международной обстановке и позитивно оценили динамику сотрудничества России и Киргизии как на двусторонней основе, так и в совместных интеграционных объединениях.
Кроме того, Лавров провел встречу с главой киргизского МИД Жээнбеком Кулубаевым. По ее итогам Кулубаев сообщил, что Киргизия ожидает участия Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью.