https://1prime.ru/20250702/putin-859080490.html

Путин проведет переговоры с президентом Киргизии

Путин проведет переговоры с президентом Киргизии - 02.07.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с президентом Киргизии

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T00:18+0300

2025-07-02T00:18+0300

2025-07-02T00:18+0300

общество

киргизия

рф

бишкек

владимир путин

сергей лавров

садыр жапаров

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859080490.jpg?1751404728

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. Ранее лидеры виделись на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске в Белоруссии. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИРГИЗИЮ Двусторонние отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, сообщил Путин во время встречи с Жапаровым в Казани в феврале 2024 года. Президент тогда подчеркнул, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии. По данным на тот период, 35% прямых иностранных инвестиций в республику составили российские капиталовложения. Жапаров в свою очередь сообщал, что вопросы развития торгово-экономических и инвестиционных связей с Россией для его государства играют ключевую роль. Во время российско-киргизских переговоров в октябре 2023 года президент республики сказал Путину, что Бишкек нацелен на наращивание двустороннего товарооборота. Также российский лидер выражал благодарность киргизской стороне за внимание, которое уделяется в республике развитию русского языка. В 2023 году Путин и Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в них будет проходить на русском языке. ОРДЕН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА Жапаров внес личный вклад в развитие отношений России и Киргизии, отмечал Путин. Во время визита в Бишкек в 2023 году президент РФ вручил своему коллеге государственную награду РФ – орден Почета. В ходе церемонии Путин рассказал, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре в значительной степени стало возможным благодаря активной позиции Жапарова. Также президент Киргизии является убежденным сторонником поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, отмечал президент РФ. ПУТИНА ЖДУТ НА САММИТЕ В КИРГИЗИИ В преддверии своего рабочего визита в Москву Жапаров в Киргизии провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе их беседы было отмечено, что активные и доверительные российско-киргизские политические контакты, прежде всего на высшем уровне, имеют важнейшее значение, сообщали в МИД РФ. Лавров и Жапаров обменялись мнениями по текущей международной обстановке и позитивно оценили динамику сотрудничества России и Киргизии как на двусторонней основе, так и в совместных интеграционных объединениях. Кроме того, Лавров провел встречу с главой киргизского МИД Жээнбеком Кулубаевым. По ее итогам Кулубаев сообщил, что Киргизия ожидает участия Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью.

киргизия

рф

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киргизия, рф, бишкек, владимир путин, сергей лавров, садыр жапаров, мид, мид рф