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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией - 02.07.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:45+0300

2025-07-02T14:45+0300

2025-07-02T15:27+0300

экономика

общество

киргизия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.Президент также подчеркнул, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.

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киргизия

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общество , киргизия, владимир путин