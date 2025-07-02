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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией - 02.07.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:45+0300
2025-07-02T15:27+0300
экономика
общество
киргизия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.Президент также подчеркнул, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
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общество , киргизия, владимир путин
Экономика, Общество , КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
14:45 02.07.2025 (обновлено: 15:27 02.07.2025)
 
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией

Путин: товарооборот между Россией и Киргизией вырос более чем на 17 процентов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова
Встреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
Президент также подчеркнул, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии.
Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Киргизии С. Жапаровым
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
Вчера, 12:10
 
ЭкономикаОбществоКИРГИЗИЯВладимир Путин
 
 
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