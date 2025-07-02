https://1prime.ru/20250702/putin-859103107.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией - 02.07.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией
Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:45+0300
2025-07-02T14:45+0300
2025-07-02T15:27+0300
экономика
общество
киргизия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859106863_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a57ff5f5a75262d7592a4be24a37511.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин. “В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.Президент также подчеркнул, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
https://1prime.ru/20250701/peregovory-859060125.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859106863_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_abd5e2cc2bd02845ea046c7c8a516bd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киргизия, владимир путин
Экономика, Общество , КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Киргизией
Путин: товарооборот между Россией и Киргизией вырос более чем на 17 процентов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Киргизией вырос в 2024 году более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые 4 месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов”, - сказал Путин во время российско-киргизских переговоров.
Президент также подчеркнул, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии.
Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым