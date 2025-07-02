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"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине
"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине
ВС России могут перейти к наступлению на Одессу и Харьков на фоне провалов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:44+0300
2025-07-02T11:44+0300
2025-07-02T11:44+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. ВС России могут перейти к наступлению на Одессу и Харьков на фоне провалов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — сказано в публикации агентства.Отмечается, что Украина оказалась в катастрофическом положении, так как применение Россией ракет и беспилотников уверенно ведет ее к победе.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине
Bloomberg: РФ может начать наступление на Одессу и Харьков из-за провалов ВСУ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
ВС России могут перейти к наступлению на Одессу и Харьков на фоне провалов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится
в материале издания Bloomberg.
"Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — сказано в публикации агентства.
Отмечается, что Украина оказалась в катастрофическом положении, так как применение Россией ракет и беспилотников уверенно ведет ее к победе.
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