https://1prime.ru/20250702/rossiya-859094172.html

"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине

"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Следующие в списке". СМИ назвали новые цели России на Украине

ВС России могут перейти к наступлению на Одессу и Харьков на фоне провалов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:44+0300

2025-07-02T11:44+0300

2025-07-02T11:44+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. ВС России могут перейти к наступлению на Одессу и Харьков на фоне провалов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — сказано в публикации агентства.Отмечается, что Украина оказалась в катастрофическом положении, так как применение Россией ракет и беспилотников уверенно ведет ее к победе.

https://1prime.ru/20250701/vsu-859074095.html

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