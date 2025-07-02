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В Германии раскрыли, сколько продержится Украина без военной помощи США

В Германии раскрыли, сколько продержится Украина без военной помощи США - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Германии раскрыли, сколько продержится Украина без военной помощи США

Боеприпасов Украине хватит лишь до конца лета, после чего ситуация может значительно ухудшиться. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на военного... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:36+0300

2025-07-02T16:36+0300

2025-07-02T16:40+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Боеприпасов Украине хватит лишь до конца лета, после чего ситуация может значительно ухудшиться. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, что связано с истощением американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC, что решение о приостановке было принято с целью приоритета интересов США."Украинских запасов (боеприпасов - ред.) хватит до конца лета", - сообщает Bild со ссылкой на эксперта. По словам Масала, после лета ситуация станет "кризисной". Эксперт подчеркнул, что все поставки военных систем имеют критическое значение для обороны Украины. Он отметил, что может возникнуть серьезная нехватка ресурсов, пока Европа не предпримет усилий для их восполнения.Издание добавило, что для Украины особенно важна остановка поставок ракет для систем противоракетной обороны Patriot, а также ракет GMLRS, без которых реактивные системы залпового огня HIMARS окажутся практически бесполезными.

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общество , украина, киев, сша, дмитрий песков, сергей лавров, bild, politico, nbc