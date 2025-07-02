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В США заявили о рекордно низком уровне нелегальных пересечений границы

В США заявили о рекордно низком уровне нелегальных пересечений границы - 02.07.2025, ПРАЙМ

В США заявили о рекордно низком уровне нелегальных пересечений границы

Руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) Томас Хоман заявил о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы страны... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:42+0300

2025-07-02T13:42+0300

2025-07-02T13:42+0300

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) Томас Хоман заявил о рекордно низком уровне нелегальных пересечений южной границы страны благодаря политике президента Дональда Трампа. "Эффект Трампа - общее число задержаний пограничной службой за весь июнь 2025 года составило 6 070. Это меньше, чем за один день при (бывшем президенте США Джо) Байдене. Более того, в некоторые дни при Байдене число задержаний превышало этот показатель более чем в два раза. Кроме того, никто из этих 6 070 человек не был допущен на территорию США", - написал Хоман в соцсети X. Он подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря ужесточенным мерам по внутренним задержаниям и депортациям нелегалов, а также усилению контроля на границе страны. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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сша, дональд трамп, джо байден