https://1prime.ru/20250702/studenty-859084127.html

Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок

Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок - 02.07.2025, ПРАЙМ

Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок

Российские студенты разработали первый отечественный аналог популярных светодиодных LED-масок, которые используются для оздоровления кожи лица, рассказали РИА... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:48+0300

2025-07-02T07:48+0300

2025-07-02T07:48+0300

общество

аэропорт пулково

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российские студенты разработали первый отечественный аналог популярных светодиодных LED-масок, которые используются для оздоровления кожи лица, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. "Маску "Отражение" для светотерапии лица (LED-терапии) разработал студенческий технологический стартап Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В разработке применяется сквозная технология - фотоника, в частности технологии волоконных диффузоров и лазерных диодов. Они выполняют роль светового излучения с функцией светотерапии", - сказали в НТИ. Как отметили разработчики, маска помогает быстрее справляться с акне и постакне, повышает тонус и эластичность кожи, снижает проявления пигментации, гравитационного птоза - то есть справляется с "провисанием" лица. Также она будет полезна для людей, страдающих такими заболеваниями как розацеа или купероз. Такая светодиодная маска может заинтересовать индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере медицины и красоты. В частности, дерматологов и косметологов для использования технологии в своей работе, считает команда стартапа. "Устройство может применяться для оздоровления лица, обеспечения синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Технология подойдет для подтяжки и повышения упругости кожи, отмечают участники проекта. В планах разработчиков GLED-маски поиск инвестиций и выход на мелкосерийное производство продукта в количестве 10 единиц (конец 2025 - 2026 год)", - добавили в НТИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , аэропорт пулково, нти