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Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок
Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок - 02.07.2025, ПРАЙМ
Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок
Российские студенты разработали первый отечественный аналог популярных светодиодных LED-масок, которые используются для оздоровления кожи лица, рассказали РИА... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T07:48+0300
2025-07-02T07:48+0300
общество
аэропорт пулково
нти
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российские студенты разработали первый отечественный аналог популярных светодиодных LED-масок, которые используются для оздоровления кожи лица, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. "Маску "Отражение" для светотерапии лица (LED-терапии) разработал студенческий технологический стартап Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В разработке применяется сквозная технология - фотоника, в частности технологии волоконных диффузоров и лазерных диодов. Они выполняют роль светового излучения с функцией светотерапии", - сказали в НТИ. Как отметили разработчики, маска помогает быстрее справляться с акне и постакне, повышает тонус и эластичность кожи, снижает проявления пигментации, гравитационного птоза - то есть справляется с "провисанием" лица. Также она будет полезна для людей, страдающих такими заболеваниями как розацеа или купероз. Такая светодиодная маска может заинтересовать индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере медицины и красоты. В частности, дерматологов и косметологов для использования технологии в своей работе, считает команда стартапа. "Устройство может применяться для оздоровления лица, обеспечения синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Технология подойдет для подтяжки и повышения упругости кожи, отмечают участники проекта. В планах разработчиков GLED-маски поиск инвестиций и выход на мелкосерийное производство продукта в количестве 10 единиц (конец 2025 - 2026 год)", - добавили в НТИ.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , аэропорт пулково, нти
Общество , аэропорт Пулково, НТИ
07:48 02.07.2025
 
Российские студенты разработали аналог популярных LED-масок

Российские студенты разработали первый отечественный аналог LED-масок

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российские студенты разработали первый отечественный аналог популярных светодиодных LED-масок, которые используются для оздоровления кожи лица, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ.
"Маску "Отражение" для светотерапии лица (LED-терапии) разработал студенческий технологический стартап Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В разработке применяется сквозная технология - фотоника, в частности технологии волоконных диффузоров и лазерных диодов. Они выполняют роль светового излучения с функцией светотерапии", - сказали в НТИ.
Как отметили разработчики, маска помогает быстрее справляться с акне и постакне, повышает тонус и эластичность кожи, снижает проявления пигментации, гравитационного птоза - то есть справляется с "провисанием" лица. Также она будет полезна для людей, страдающих такими заболеваниями как розацеа или купероз.
Такая светодиодная маска может заинтересовать индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере медицины и красоты. В частности, дерматологов и косметологов для использования технологии в своей работе, считает команда стартапа.
"Устройство может применяться для оздоровления лица, обеспечения синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Технология подойдет для подтяжки и повышения упругости кожи, отмечают участники проекта. В планах разработчиков GLED-маски поиск инвестиций и выход на мелкосерийное производство продукта в количестве 10 единиц (конец 2025 - 2026 год)", - добавили в НТИ.
 
Обществоаэропорт ПулковоНТИ
 
 
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