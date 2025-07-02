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В Екатеринбурге арестовали седьмого фигуранта дела о преступной группе
В Екатеринбурге арестовали седьмого фигуранта дела о преступной группе - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге арестовали седьмого фигуранта дела о преступной группе
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T18:41+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Камала Гадимали оглы Сафарова по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что Сафаров подозревается в совершении убийства, совершенном организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ). Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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В Екатеринбурге арестовали седьмого фигуранта дела о преступной группе
Суд в Екатеринбурге арестовал седьмого фигуранта дела о преступной группе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Камала Гадимали оглы Сафарова по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что Сафаров подозревается в совершении убийства, совершенном организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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