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ФАС возбудила 21 дело против 20 логистических центров "Светофора"

ФАС возбудила 21 дело против 20 логистических центров "Светофора" - 02.07.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила 21 дело против 20 логистических центров "Светофора"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:02+0300

2025-07-02T12:02+0300

2025-07-02T12:02+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети "Светофор", рассказали РИА Новости с ведомстве. "До настоящего времени региональные управления ФАС России возбудили 21 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров в 14 регионах", - сообщили в службе, комментируя работу "Светофора". Среди регионов - Республики Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия и Хакасия, Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская, Курганская, Омская, Пензенская и Саратовская области. Там добавили, что ранее служба поручила своим территориальным управлениям провести проверки в отношении логистических центров торговой сети "Светофор" в 42 регионах страны. Проверки проводятся на предмет соответствия их деятельности требованиям закона о торговле. При выявлении нарушений территориальные органы службы принимают меры антимонопольного реагирования. Как отметили в ведомстве, к числу таких нарушений относится наличие в договорах поставки противоречащих законодательству условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином "Светофор", покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и другое. В случае признания вины ФАС возбудит в отношении дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует в соответствии с КоАП РФ.

https://1prime.ru/20250319/falsifikat-855941217.html

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общество , татарстан, удмуртия, хакасия, светофор