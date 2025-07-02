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Находкинский завод минеральных удобрений введут в строй к концу 2026 года

Находкинский завод минеральных удобрений введут в строй к концу 2026 года - 02.07.2025, ПРАЙМ

Находкинский завод минеральных удобрений введут в строй к концу 2026 года

Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) и ТЭЦ-2 планируется ввести в строй в Приморье к концу 2026 года, они полностью будут работать на газе, сообщила... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T06:35+0300

2025-07-02T06:35+0300

2025-07-02T06:35+0300

общество

дальний восток

владивосток

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - ПРАЙМ. Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) и ТЭЦ-2 планируется ввести в строй в Приморье к концу 2026 года, они полностью будут работать на газе, сообщила журналистам министр энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке. Девятый ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсуждают развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в среду открылся во Владивостоке. "Газовая инфраструктура (в Приморье - ред.) развивается, крупные объекты - это, конечно же, в первую очередь, НЗМУ - Находкинский завод минеральных удобрений. Данное предприятие планируется ввести уже в конце 2026 года, оно будет полностью работать на газе. Также в части работы на газе у нас будет работать предприятие ТЭЦ-2, Шкотовская ТЭЦ, которую также уже планируется ввести в конце 2026 года", - сообщила Шиш. НЗМУ входит в тройку крупнейших инвестпроектов Дальнего Востока и в десятку крупнейших проектов в РФ. Завод является якорным резидентом ТОР "Находка". Строительство ведется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. После запуска производства завод будет синтезировать из природного газа 1,8 миллиона тонн метанола в год. Восточный нефтегазовый форум - профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он проходит 2-3 июля во Владивостоке.

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общество , дальний восток, владивосток, приморье