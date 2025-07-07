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Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ
Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ - 07.07.2025, ПРАЙМ
Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ
Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия... | 07.07.2025, ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия надеется на скорое подписание договора, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев на полях выставки "Иннопром". "(Переговоры - ред.) в активной фазе", - заявил он. "Ожидать (заключения соглашения - ред.) стоит, работа ведется. Все силы Индии, России и всех участников ЕАЭС на это брошены. Все понимают, что это важная цель. Есть разные подходы, как продвигаться по этому треку… Я могу лишь гарантировать, что взаимный интерес присутствует и работа ведется достаточно интенсивно. Мы надеемся, что будущее будет действительно ближайшим, когда это будет подписано", - добавил торгпред. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, ИНДИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Иннопром, ЕАЭС
Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ
Торгпред Соболев: переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия надеется на скорое подписание договора, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев на полях выставки "Иннопром".
"(Переговоры - ред.) в активной фазе", - заявил он.
"Ожидать (заключения соглашения - ред.) стоит, работа ведется. Все силы Индии, России и всех участников ЕАЭС на это брошены. Все понимают, что это важная цель. Есть разные подходы, как продвигаться по этому треку… Я могу лишь гарантировать, что взаимный интерес присутствует и работа ведется достаточно интенсивно. Мы надеемся, что будущее будет действительно ближайшим, когда это будет подписано", - добавил торгпред.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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