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Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ

Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ - 07.07.2025, ПРАЙМ

Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ

Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:53+0300

2025-07-07T10:53+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия надеется на скорое подписание договора, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев на полях выставки "Иннопром". "(Переговоры - ред.) в активной фазе", - заявил он. "Ожидать (заключения соглашения - ред.) стоит, работа ведется. Все силы Индии, России и всех участников ЕАЭС на это брошены. Все понимают, что это важная цель. Есть разные подходы, как продвигаться по этому треку… Я могу лишь гарантировать, что взаимный интерес присутствует и работа ведется достаточно интенсивно. Мы надеемся, что будущее будет действительно ближайшим, когда это будет подписано", - добавил торгпред. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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общество , мировая экономика, индия, екатеринбург, иннопром, еаэс