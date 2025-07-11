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"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/avtovaz-859387021.html
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra - 11.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra
"АвтоВАЗ" в следующую пятницу, 18 июля, объявит цены и комплектации для новинки Lada Iskra, старт продаж, как и планировалось, намечен на 20 июля, сообщила... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:32+0300
2025-07-11T08:32+0300
экономика
тольятти
автоваз
lada iskra
авто
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в следующую пятницу, 18 июля, объявит цены и комплектации для новинки Lada Iskra, старт продаж, как и планировалось, намечен на 20 июля, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Как мы и обещали, автомобили появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия "АвтоВАЗа". Комплектации и цены мы планируем анонсировать 18 июля, то есть, в следующую пятницу", - сообщили в пресс-службе о планах компании по старту продаж Lada Iskra. Там добавили, что последующие недели после старта автомобили будут постепенно доставляться и в другие города присутствия дилерской сети Lada. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.
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тольятти, автоваз, lada iskra, авто, бизнес
Экономика, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Iskra, Авто, Бизнес
08:32 11.07.2025
 
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra

"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для новой Lada Iskra

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в следующую пятницу, 18 июля, объявит цены и комплектации для новинки Lada Iskra, старт продаж, как и планировалось, намечен на 20 июля, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"Как мы и обещали, автомобили появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия "АвтоВАЗа". Комплектации и цены мы планируем анонсировать 18 июля, то есть, в следующую пятницу", - сообщили в пресс-службе о планах компании по старту продаж Lada Iskra.
Там добавили, что последующие недели после старта автомобили будут постепенно доставляться и в другие города присутствия дилерской сети Lada.
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.
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Глава "АвтоВАЗ" сообщил о расширении географии сборки Lada Iskra
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ЭкономикаТОЛЬЯТТИАвтоВАЗLada IskraАвтоБизнес
 
 
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