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Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре - 11.07.2025, ПРАЙМ
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T14:36+0300
2025-07-11T14:36+0300
энергетика
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании. Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. "Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов. Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рф, александр новак, ржд, еаэс, нефть
Энергетика, РФ, Александр Новак, РЖД, ЕАЭС, Нефть
14:36 11.07.2025
 
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

Вице-премьер Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.
"Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании.
Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса.
"Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер.
Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию.
Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов.
Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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