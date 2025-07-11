https://1prime.ru/20250711/novak--859403751.html

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре - 11.07.2025, ПРАЙМ

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T14:36+0300

2025-07-11T14:36+0300

2025-07-11T14:36+0300

энергетика

рф

александр новак

ржд

еаэс

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg

АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании. Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. "Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов. Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250709/benzin-859329669.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, александр новак, ржд, еаэс, нефть