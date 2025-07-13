https://1prime.ru/20250713/moldaviya-859439380.html

Выяснилось, как погибли молдавские военные, отправленные Санду на Украину

Выяснилось, как погибли молдавские военные, отправленные Санду на Украину - 13.07.2025, ПРАЙМ

Выяснилось, как погибли молдавские военные, отправленные Санду на Украину

Молдавский Telegram-канал Молдовsky утверждает, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности молдавского президента Майи Санду и Владимира | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T21:22+0300

2025-07-13T21:22+0300

2025-07-13T21:24+0300

спецоперация на украине

молдавия

военные

конфликт на украине

погибшие

херсонская область

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КИШИНЕВ, 13 июл - ПРАЙМ. Молдавский Telegram-канал Молдовsky утверждает, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности молдавского президента Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в Херсонской области. Минобороны России 22 июня сообщало, что расчет "Искандер-М" ударил по украинскому полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, потери ВСУ превысили 70 человек. Молдовsky сопроводил публикацию видео с нанесением этого удара, которое ранее распространило Минобороны России. "По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из 10 солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли и еще двое ранены", - говорится в сообщении молдавского Telegram-канала. Утверждается, что родственникам погибших уже выплачены огромные деньги и оформлены соглашения о неразглашении. "Под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания (соглашений - ред.). Наш информатор отметил, что военные Молдовы были направлены в соседнюю страну по личной договоренности Майи Санду и Владимира Зеленского, и что это уже не первая отправка наших военных для "обмена опытом". В этот раз всё закончилось катастрофой", - поясняется в сообщении. Согласно публикации Telegram-канала, договоренность с Киевом изначально включала в себя размещение молдавских военных исключительно в западной части Украины, однако фактически не соблюдалась. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20250703/moldaviya-859126128.html

молдавия

херсонская область

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молдавия, военные, конфликт на украине, погибшие, херсонская область