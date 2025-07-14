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Названы регионы с самыми молодыми ипотечными заемщиками

Названы регионы с самыми молодыми ипотечными заемщиками - 14.07.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми молодыми ипотечными заемщиками

Самые молодые ипотечные заемщики проживают в Смоленской области, а в среднем по РФ среди таких заемщиков по итогам первого полугодия выросла доля семей с одним... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T06:27+0300

2025-07-14T06:27+0300

2025-07-14T06:27+0300

общество

рязанская область

псковская область

коми

дом.рф

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Самые молодые ипотечные заемщики проживают в Смоленской области, а в среднем по РФ среди таких заемщиков по итогам первого полугодия выросла доля семей с одним ребенком - до 71% с 20% в аналогичном периоде прошлого года, показало исследование банка "Дом.РФ" и финансового маркетплейса "Сравни", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Банк "Дом.РФ" и финансовый маркетплейс "Сравни" изучили, как изменился портрет ипотечного заемщика в регионах России. По данным банка "Дом.РФ", в топ-5 регионов с самыми молодыми ипотечными заемщиками по сделкам с начала года вошли Смоленская (26 лет), Омская (27 лет), Кемеровская и Рязанская области, Забайкальский край (30 лет)", - приведены в исследовании данные за январь-июнь 2025 и 2024 года. Среди регионов-лидеров с самыми молодыми ипотечными заемщиками также Амурская, Астраханская, Псковская области (31 год), Республики Бурятия и Коми (32 года). "Средний возраст заемщика в этом году составляет 35 лет, для сравнения в сделках первого полугодия прошлого года – 36 лет. Изменился и социальный портрет: выросла доля семей с одним ребенком – 71% против 20% в прошлом году, а процент заемщиков без детей снизился – 16% (в прошлом году 56%). На семьи с двумя и более детьми пришлось 11% (23% в прошлом году)", – рассказал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Он пояснил, что на социальном портрете сказалось изменение условий оформления ипотеки по госпрограммам – модернизация "Семейной ипотеки" и прекращение действия универсальной "Льготной на новостройки". "Портрет заемщика стал более разнообразным, что при стабилизации ситуации на ипотечном рынке создаст новые банковские предложения, которые можно будет адаптировать под потребности самых разных клиентов", - прокомментировала руководитель продукта "Ипотека в "Сравни" Екатерина Сташкова. По данным "Сравни", ипотечный рынок в первом полугодии 2025 года демонстрирует гендерный баланс: 51% заемщиков мужчины, 49% – женщины. Более половины (51%) состоят в браке. Доля неженатых и незамужних клиентов составляет 23%, а разведенных – 10%, отмечается в исследовании. Исследователи отметили также, что около трети заемщиков имеют высшее образование, 23% – среднее профессиональное, 35% – основное общее образование, 2% – несколько высших. При этом 28% заемщиков занимают неруководящие должности. Среди наиболее распространенных профессий, представители которых пользуются ипотечными кредитами, – продавец-кассир, менеджер по продажам, продавец-консультант, водитель, юрист и бухгалтер.

рязанская область

псковская область

коми

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рязанская область, псковская область, коми, дом.рф