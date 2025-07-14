https://1prime.ru/20250714/svo-859470390.html

"Военные это понимают". В Киеве начали чертить новые границы Украины

"Военные это понимают". В Киеве начали чертить новые границы Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Военные это понимают". В Киеве начали чертить новые границы Украины

Конфликт на Украине закончится разведением войск и созданием буферных зон в Сумской и, вероятно, Днепропетровской областях. Такой прогноз в беседе с... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:59+0300

2025-07-14T16:59+0300

2025-07-14T17:00+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

буферная зона

сумы

днепропетровская область

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится разведением войск и созданием буферных зон в Сумской и, вероятно, Днепропетровской областях. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом "Фабрика новостей" сделал офицер СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.Комментируя вероятность завершения конфликта, он отметил, что сначала необходимо развести войска на линии боевого соприкосновения, но раз просто так они "не разводятся", а значит, нужно создать буферную зону.По словам Старикова, именно этим в настоящий момент занимаются российские войска в Сумской области. А если боевые действия будут продолжаться и далее, то скорее всего, буферная зона, по мнению украинского эксперта, будет создана и в Днепропетровской области. "Но если уже будет третий раунд и начнутся политические переговоры (между РФ и Украиной - прим. ред.), они (ВС РФ - прим. ред.) остановятся на административных границах Днепропетровской области, - прогнозирует Стариков. - Если война дальше будет продолжаться, возможно, что будет сделана буферная зона. До какой территории? Я, говорить честно, не буду. Но военные это прекрасно понимают".

https://1prime.ru/20250714/peskov-859459206.html

сумы

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конфликт на украине, буферная зона, сумы, днепропетровская область