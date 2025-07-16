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Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8,6%

Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8,6% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8,6%

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2025 года поднялась на 8,6% в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:02+0300

2025-07-16T14:02+0300

2025-07-16T14:02+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2025 года поднялась на 8,6% в годовом выражении и составила 13,815 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. Разводненная прибыль на акцию составила 1,79 доллара после 1,59 доллара годом ранее. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период увеличилась на 5,1% к прошлому году и составила 53,829 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила во втором квартале 6,825 миллиарда долларов, что на 3,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,89 доллара против 0,83 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,86 доллара. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период поднялась на 4,3% в годовом выражении и составила 26,463 миллиарда долларов при прогнозе в 26,75 миллиарда. Акции банка на предварительных торгах в США дорожают на 2,1%. Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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общество , сша, citigroup, wells fargo