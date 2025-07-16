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Минобороны Финляндии не приняло решения по поставкам оружия Украине
Минобороны Финляндии не приняло решения по поставкам оружия Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны Финляндии не приняло решения по поставкам оружия Украине
Министерство обороны Финляндии ждет деталей по поводу инициативы по финансированию поставок американского вооружения на Украину, пока не приняло решения на этот | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:46+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии ждет деталей по поводу инициативы по финансированию поставок американского вооружения на Украину, пока не приняло решения на этот счет, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В министерстве обороны Финляндии телеканалу "Общественное" ответили, что ожидают детали, чтобы принять конкретные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Газета Stampa ранее сообщила, что Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег. Газета Politico писала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
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Политика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Politico
Минобороны Финляндии не приняло решения по поставкам оружия Украине
"Общественное": Минобороны Финляндии ждет деталей по поставкам оружия Украине
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии ждет деталей по поводу инициативы по финансированию поставок американского вооружения на Украину, пока не приняло решения на этот счет, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В министерстве обороны Финляндии телеканалу "Общественное" ответили, что ожидают детали, чтобы принять конкретные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Газета Stampa ранее сообщила, что Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег. Газета Politico писала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
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