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Ford отзовет в США почти 700 тысяч автомобилей из-за рисков пожара

Ford отзовет в США почти 700 тысяч автомобилей из-за рисков пожара - 16.07.2025, ПРАЙМ

Ford отзовет в США почти 700 тысяч автомобилей из-за рисков пожара

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 700 тысяч автомобилей из-за потенциальных рисков возникновения пожара, следует из... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:16+0300

2025-07-16T15:16+0300

2025-07-16T15:16+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 700 тысяч автомобилей из-за потенциальных рисков возникновения пожара, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые оснащенные двигателями объемом 1,5 литра автомобили Bronco Sport 2021-2024 годов выпуска, а также Escape 2020-2022 годов выпуска. Топливная форсунка может треснуть, а топливо может вытечь в моторный отсек", - говорится в сообщении. Всего Ford отзывает 694 271 автомобиль. Как указывает NHTSA, утечка топлива рядом с источником воспламенения, таким как горячий двигатель или компоненты выхлопной системы, может увеличить риск возникновения пожара. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

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сша, ford, авто