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Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4% - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4%
Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4% - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4%
Средняя розничная цена бензина в России с 7 по 14 июля выросла на 0,4%, или на 24 копейки - до 60,66 рубля за литр, а цена дизельного топлива сохранилась на... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T21:07+0300
2025-07-16T21:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 7 по 14 июля выросла на 0,4%, или на 24 копейки - до 60,66 рубля за литр, а цена дизельного топлива сохранилась на уровне 71,48 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,28%, или на 17 копеек - до 60,42 рубля за литр, дизельного топлива – на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,48 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,42% – до 57,46 рубля за литр, Аи-95 – на 0,4%, до 62,69 рубля. Литр Аи-98 подорожал почти на 0,04% – до 84,49 рубля. Общая инфляция в стране с 8 по 14 июля составила 0,02%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Ингушетии и Хабаровском крае – на 1%. Подешевел бензин в Сахалинской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге он подорожал на 0,5% и 0,4% соответственно. В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин, отметив, что отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на топливо. "Отечественный рынок сегодня полностью обеспечен всеми основными видами моторных топлив. Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, что обеспечивает его бесперебойные поставки на внутренний рынок. Наблюдаемая ценовая динамика обусловлена сезонными факторами, включая рост спроса", - говорится в комментарии министерства. В Минэнерго добавили, что держат на постоянном контроле ситуацию на топливном рынке. В розничном сегменте отмечается стабильное обеспечение спроса, объемы поставок соответствуют потребностям регионов, уточнили там. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в стране с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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россия, рф, ингушетия, хабаровский край, александр новак, росстат, еаэс
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Ингушетия, Хабаровский край, Александр Новак, Росстат, ЕАЭС
21:07 16.07.2025
 
Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,4%

Средняя розничная цена бензина в России с 7 по 14 июля выросла на 0,4%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 7 по 14 июля выросла на 0,4%, или на 24 копейки - до 60,66 рубля за литр, а цена дизельного топлива сохранилась на уровне 71,48 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,28%, или на 17 копеек - до 60,42 рубля за литр, дизельного топлива – на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,48 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,42% – до 57,46 рубля за литр, Аи-95 – на 0,4%, до 62,69 рубля. Литр Аи-98 подорожал почти на 0,04% – до 84,49 рубля. Общая инфляция в стране с 8 по 14 июля составила 0,02%.
Изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Ингушетии и Хабаровском крае – на 1%. Подешевел бензин в Сахалинской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге он подорожал на 0,5% и 0,4% соответственно.
В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин, отметив, что отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на топливо.
"Отечественный рынок сегодня полностью обеспечен всеми основными видами моторных топлив. Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, что обеспечивает его бесперебойные поставки на внутренний рынок. Наблюдаемая ценовая динамика обусловлена сезонными факторами, включая рост спроса", - говорится в комментарии министерства.
В Минэнерго добавили, что держат на постоянном контроле ситуацию на топливном рынке. В розничном сегменте отмечается стабильное обеспечение спроса, объемы поставок соответствуют потребностям регионов, уточнили там.
Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в стране с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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