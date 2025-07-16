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СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева - 16.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250716/italiya-859542846.html
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева
Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:44+0300
2025-07-16T10:44+0300
вооружения
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сша
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фридрих мерц
джо байден
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РИМ, 16 июл - ПРАЙМ. Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. Издание отмечает, что Рим не последует примеру ФРГ, чей канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о намерении закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Украине. "Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета в среду. Как объясняют те же источники, единственные запланированные Италией закупки вооружений у США - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие. В среду же газета Politico написала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.
https://1prime.ru/20250716/tramp-859542654.html
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общество , сша, украина, италия, дональд трамп, фридрих мерц, джо байден, нато, politico, f-35 lightning ii
Вооружения, Общество , США, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Джо Байден, НАТО, Politico, F-35 Lightning II
10:44 16.07.2025
 
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева

Stampa: Италия не будет участвовать в закупке вооружений США для Украины

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© flickr.com / Ed Yourdon
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РИМ, 16 июл - ПРАЙМ. Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa.
Издание отмечает, что Рим не последует примеру ФРГ, чей канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о намерении закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Украине.
"Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета в среду.
Как объясняют те же источники, единственные запланированные Италией закупки вооружений у США - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие.
В среду же газета Politico написала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Трамп предложил Мерцу купить пять систем Patriot для Киева, пишут СМИ
10:34
 
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