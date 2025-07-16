https://1prime.ru/20250716/m12-859573201.html

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 "Восток"

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 "Восток" - 16.07.2025, ПРАЙМ

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 "Восток"

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии,... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T19:24+0300

2025-07-16T19:24+0300

2025-07-16T19:35+0300

казань

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572870_0:300:3105:2047_1920x0_80_0_0_9759ea954f8d6a6fb252fc55452e3276.jpg

АЧИТ (Свердловская область), 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы открываем новый участок дороги "Дюртюли - Ачит" протяженностью более 275 километров. Он станет важной частью трассы М-12 "Восток". С его введением в строй современные магистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России", - сказал Путин в ходе ВКС.Президент отметил, что на всем протяжении трассы организовано скоростное бесшовное движение без единого светофора. Это сокращает время пути из Екатеринбурга в Москву почти в два раза."В результате, поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны", - подчеркнул Путин.По словам главы государства, экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит М-12: они смогут повысить свой инвестиционный потенциал и деловую активность. Путин также поблагодарил всех рабочих, инженеров, строителей и проектировщиков, участвующих в строительстве "Востока"."Своим ударным трудом, ответственным и профессиональным отношением к делу вы еще раз подтверждаете, что наша страна может и умеет строить оперативно, много и качественно, реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы национального и международного значения", - заявил президент.После открытия по трассе проехали большегрузы.В церемонии открытия также принимали участие председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.Участок Дюртюли - Ачит - это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 275,3 километра с транспортными развязками. Новая трасса существенно повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более, чем на шесть часов, а грузового - более, чем на четыре часа. Максимальная разрешенная скорость на автодороге - 110 километров в час для легковых автомобилей и 90 километров в час для грузового транспорта.

https://1prime.ru/20250620/tarif-858699370.html

казань

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казань, екатеринбург