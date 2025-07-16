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Минпромторг рассказал о реализации программы льготного автокредитования

Минпромторг рассказал о реализации программы льготного автокредитования - 16.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о реализации программы льготного автокредитования

Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:01+0300

2025-07-16T16:01+0300

2025-07-16T16:01+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 82,4 тысячи автомобилей реализовано в России в первом полугодии 2025 года по программам стимулирования спроса, объем скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей, сообщил Минпромторг РФ. "По итогам января-июня 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тысячи автомобилей. Общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы льготного автокредитования в первом полугодии было реализовано более 51,7 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 30,7 тысячи автомобилей. "Около 60,8 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - добавили в министерстве. Там напомнили, что в мае по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова программа льготного автокредитования была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми. За полтора месяца программа "Семейный автомобиль" заняла долю примерно в 15% от общего количества выдач на льготных условиях - по новым условиям реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, а около 94% из них - модели Lada. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей РФ, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.

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рф, денис мантуров, минпромторг, авто