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Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса

Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса - 16.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса

Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют положительную динамику в условиях высокого летнего спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:18+0300

2025-07-16T08:18+0300

2025-07-16T08:18+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют положительную динамику в условиях высокого летнего спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41%, до 68,99 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 66,93 доллара. "Высокий сезонный спрос в настоящее время дает импульс к росту цен на нефть, поскольку летние путешествия и промышленная активность достигают своего пика", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG). Позднее в среду минэнерго США обнародует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились на 1,8 миллиона баррелей после роста на 7,07 миллиона неделей ранее. Кроме того, во вторник ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.

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сша, опек, рынок, нефть