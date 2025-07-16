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Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса
Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса - 16.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса
Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют положительную динамику в условиях высокого летнего спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:18+0300
2025-07-16T08:18+0300
энергетика
сша
опек
рынок
нефть
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют положительную динамику в условиях высокого летнего спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41%, до 68,99 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 66,93 доллара. "Высокий сезонный спрос в настоящее время дает импульс к росту цен на нефть, поскольку летние путешествия и промышленная активность достигают своего пика", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG). Позднее в среду минэнерго США обнародует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились на 1,8 миллиона баррелей после роста на 7,07 миллиона неделей ранее. Кроме того, во вторник ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
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сша, опек, рынок, нефть
Энергетика, США, ОПЕК, Рынок, Нефть
08:18 16.07.2025
 
Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса

Нефть дорожает на фоне высокого летнего спроса на сырье

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют положительную динамику в условиях высокого летнего спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41%, до 68,99 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 66,93 доллара.
"Высокий сезонный спрос в настоящее время дает импульс к росту цен на нефть, поскольку летние путешествия и промышленная активность достигают своего пика", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG).
Позднее в среду минэнерго США обнародует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 июля снизились на 1,8 миллиона баррелей после роста на 7,07 миллиона неделей ранее.
Кроме того, во вторник ОПЕК опубликовала свой ежемесячный доклад по нефтяному рынку, в котором сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году - на 1,29 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
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ЭнергетикаСШАОПЕКРынокНефть
 
 
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